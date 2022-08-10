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田北俊等自由黨三元老退黨　不滿被取消榮譽主席職銜

政治 16:30 2022/08/10

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有份創立自由黨的3位榮譽主席田北俊、周梁淑怡及劉健儀，宣布退出自由黨（經濟日報資料圖片）

有份創立自由黨的3位榮譽主席田北俊、周梁淑怡及劉健儀，宣布退出自由黨。

據了解，自由黨今日召開中央委員會，議程包括討論取消榮譽主席職銜。3名榮譽主席田北俊、周梁淑怡、劉健儀，今日均已去信自由黨主席邵家輝，決定即時退黨以示不滿。

三人認為，有關議程事前沒有跟他們商討，亦未有在自由黨常委會上討論，決定辭去黨內一切職務，並宣布即時退出自由黨。

其中，周梁淑怡去信前黨友時透露，自己作為創黨成員和多年領導層，對今次事件感到被嚴重冒犯。她又形容：「這種處事手法，不是我認識的自由黨」。

自由黨黨魁張宇人則指，今日接獲該黨榮譽主席田北俊先生、周梁淑怡女士和劉健儀女士的退黨通知信，自由黨領導層深感惋惜，黨主席現正努力作出挽留。 

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撰文 : 傅流螢

自由黨 周梁淑怡 田北俊 邵家輝 政治

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