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【一路瞳行】惠英紅吳岱融合演失明夫妻　導演：盲人世界一樣有愛情有色彩

娛樂 16:35 2022/08/10

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《一路瞳行》

由新晉導演朱鳳嫻以原生家庭故事為藍本的電影《一路瞳行》，講述父母失明誕下視力健全的女兒，女兒長大後深覺只是父母的盲公竹，對家人又愛又恨。

電影由影后惠英紅（紅姐）夥拍吳岱融飾演失明夫妻，並由吳千語飾演女兒。該片並於去年已有過百場的包場，並曾獲邀參展烏甸尼遠東電影節，奈何一直因疫情而令映期未定，今天終於有定案，電影公司宣布影片於9月15日公映，並於今日正式發放香港海報及預告。

讓觀眾多了解失明人士

《一路瞳行》電影故事改編自導演朱鳳嫻的原生故事，劇本曾以舞台劇《發育．不良》及同名網絡短片呈現，網絡短片更入圍第20屆ifva獨立短片及影像媒體比賽以及多倫多亞洲國際電影節。

片中《一路瞳行》七成以上內容是導演的親身經歷，因為她最希望以今次電影讓觀眾多了解盲人世界，學會嘗試擁抱、面對不幸，她說：「人總係會放大自己和問題，回望就發覺其實好渺小，自己無咩大不了，期望拍自己嘅故事，俾大家認識盲人社會，盲人世界一樣有愛情、有色彩。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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