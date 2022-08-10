【非禮孫女】8旬保安涉非禮孫女案續　事主指祖母曾稱「俾人摸榮幸嚟㗎」

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八旬保安涉於孫女4歲、9歲及10歲時，乘妻子外出後涉撫摸孫女下體及胸部等部位及舌吻她，被告否認3項猥褻侵犯罪，案件今（10日）於區域法院續審。事主供稱遭被告舌吻後曾向祖母投訴，惟祖母稱「女仔咋嘛，是但啦，俾人摸榮幸嚟㗎」。辯方向事主指出，祖母曾撞破事主與男生裸聊，並指罵事主不要面，事主不同意說法。



被告T.S.H. （80歲，保安），早前否認3項猥褻侵犯罪受審。控罪指，被告於2013年1月至2018年7月三度猥褻侵犯事主X。

現年14歲的事主X今續作供稱，她遭被告舌吻後曾不斷哭泣，祖母見狀問她為何哭泣，X遂將她遭被告侵犯一事告知祖母。惟祖母卻稱「女仔咋嘛，是但啦，俾人摸榮幸嚟㗎」。

辯方問及X，為何她與社工會面的說法和庭上作供不同？X指，因為當時不想將事情化大，而祖父母在她出庭作供前曾致電她，要求她不要說出被侵犯一事。

辯方向X指出，被告在任何時候均未有不適當地撫摸及舌吻X。而X曾與男生視像通話，互稱「老公、老婆」。祖母亦曾撞X破與男生裸聊，並指罵X不要面，兩人遂發生肢體接觸。辯方又指出，X的父母不曾向被告下跪道歉，以及X誣衊被告侵犯她。

X不同意說法，並要求不要再說裸聊一詞，因為她只是單純在玩手機遊戲，X並於庭上輕聲自言「咁唔要面嘅」。法官聞言後向X解釋，每個人於法庭內均有所屬角色，辯方只是在盡他的責任。X激動地指，「我都無做過，點解要問呢啲問題。」

X同意遭祖母責罵後，才向老師透露遭被告侵犯一事。X解釋，由於每天都被責罵而產生反叛心理，但她指出的均屬事實。

法官隨後聽取控辯雙方中段陳詞後，裁定案件表證成立。辯方指，被告將於明天告知法庭是否出庭自辯。

聆訊明（11日）續。

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記者：梁錦麟