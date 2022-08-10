【育兒心得】弟弟出生後刻意將哥哥放第一 爸媽：希望弟弟出世不是多了競爭

▲ 相片來源：istockphoto

終於，期待已久的弟弟出世了。3歲半的哥哥來到醫院隔着玻璃看弟弟，他笑咪咪地說，弟弟好可愛，好期待可以和他一起玩，更興奮到跳來跳去。見到他又快樂又期待的樣子，孕期多辛苦似乎都值得了。當然這只是隔着玻璃，在安全距離下的狀況。回家，才是挑戰的開始。

我抱住弟弟第一天回家，弟弟當時帶着防疫面罩，然後我把弟弟交到爺爺手上讓他抱。哥哥看在眼裏，開始扭計，說自己也要一個面罩，而家、立即、現在就要。大人都解釋現在沒有面罩，要稍後才能給他買一個。哥哥不理會繼續扭擰。其實我們都知道面罩不是重點，是弟弟一回家，大家的注意力都轉移到弟弟身上，這種感覺似乎觸動了他。

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同時，他似乎又好喜歡這個小嬰兒。他在客廳玩的時候，會特定要求把弟弟抱到客廳，好讓他可以一邊看着弟弟，一邊自己玩。弟弟要換片或吃奶的時候，他又會想參與幫忙。但他幫忙餵奶的時候，明明奶樽要輕力扶着，他總要太大力把奶樽塞入弟弟的口中，似乎看不慣大人們對小嬰兒的溫柔。對自己兄弟的又愛又恨，在這個3歲半孩子心中也十分掙扎。

其實我們都刻意把哥哥放第一優先排序，例如與朋友視像電話，我都先讓朋友看哥哥再看弟弟。我們亦刻意強調買給哥哥的玩具和圖書特別多，我每次起床和睡前都嚷着要抱抱哥哥，希望建立「他是重要的」這個概念，可以解除他的不安。

我和爸爸都是沒有兄弟姊妹陪伴成長的，哥哥的心情我們未必完全了解。我們最希望，多了一個弟弟，對他來說不是多了競爭，是世上多了一個愛他的人，一個值得他愛護的人。

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