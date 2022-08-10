【兩岸關係】國務院發表台灣問題白皮書　李家超：展示中央對實現祖國統一堅定立場

▲ 國務院今日發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，特首李家超對此表示歡迎及支持。（經濟日報資料圖片）

國務院今日發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，特首李家超對此表示歡迎及支持，形容是向全世界正義凜然地重申，台灣是中國的一部分這事實和現狀，並展示中央對實現祖國統一的堅定立場和政策，理直氣壯。

李家超表示，長期以來，台灣一些政治勢力對「一國兩制」存心曲解誤導和惡意抹黑，刻意鼓吹「台獨」。他形容，事實證明，「一國兩制」是成功的國策，亦在香港成功實踐，有目共睹，是香港社會的最佳制度保障，是維持香港長期繁榮穩定的重要基石，更是給予特區「背靠祖國、聯通世界」這獨特優勢的成功國家政策

他強調，全面準確貫徹「一國兩制」方針，為香港創造無限廣闊的發展空間。

李家超又指：「香港能渡過三年前外部勢力插手推波助瀾的『黑暴』和『港獨』所帶來的破壞和威脅，全賴『一國兩制』的制度保障和中央採取一系列標本兼治的舉措，堅持和完善『一國兩制』制度體系，讓香港由亂及治，邁向由治及興的新階段，證明『一國兩制』對保障香港基本利益的重要性，更證明『一國』原則愈堅固，『兩制』優勢愈彰顯。」

李家超重申，特區政府堅決維護中國國家主權和領土完整，維護一個中國的原則，對任何外部勢力干預中國內部事務堅決反對，並全力支持和配合中央採取的必要措施。

白皮書強調，一個中國原則是國際社會的普遍共識，體現於聯合國大會通過的相關決議之中的不爭事實，不容置疑；又表明：「『和平統一、一國兩制』是我們解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式，體現了海納百川、有容乃大的中華智慧，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安。」

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責任編輯：胡偉明