【MIRROR演唱會】COLLAR成員So Ching轉發帖文　爆seed控訴ViuTV

MIRROR演唱會第4場演出發生嚴重事故，以致令舞蹈員李啟言（阿Mo）和張梓峰受傷，傷勢較嚴重的阿Mo連續多天留院接受治療，事件一直引起外界高度關注。

事件發生後，女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）沉靜數天，So Ching近日開始更新社交平台為男友阿Mo打氣，她最近轉發了一則有關今次表演的評論。

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So Ching轉發帖文

So Ching轉發了IG@yes_you_areright的帖文，內容如下：

舞台環境、表演者薪金以及安全 VIU低成本樣式速食嘅成功 FANS質素

為見偶像，見到意外頻生

都唔施壓叫停演唱會 全部都係今次值得關注嘅點 YES YOU ARE RIGHT

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帖文全文內容

該IG寫道：

每叫一次花姐加油，VIU加油

都係對逼迫dancer，多一份支持

都係對傷者踩多一腳

而帖文的首頁內容為：

DANCER果然都係藝術家 要經歷過死亡先至會紅 香港嘅DANCER跳一世舞 都唔會有圈外人認識、支持、 幫佢地提高身價 絕大部份都只會在夢想 與被壓榨嘅貧窮之中老去 或者挨唔住就轉行 唯一出人頭地嘅方法就係去 造、做星 或者經歷死亡 先至有人識

第二頁內容為：

曾經有個現代舞老師講過 「越有天份嘅人,係越快放棄」 對於爭扎緊嘅DANCER黎講 係警惕自己,唔好咁易放棄嘅名言 可惜香港再現實,再苛刻啲 有幾多有天份有實力 或者有堅持有毅力嘅DANCER 最後都不敵生活 不敵賤價、做爛巿嘅壓逼 被逼轉行 做健身,做瑜珈 做運輸,做裝修 做FOODPANDA

第三頁內容為：

香港不乏天才舞者 但節省(底層員工)成本至上嘅香港 DANCER不被視為專業 多數收住都被外判、被壓價嘅人工 同工唔同酬時有發生 呢啲咁季節性嘅職業 堅持到落去嘅人真係少之有少 DANCER都要食飯 夢想都要有命先發到夢 要紅?經歷死亡囉 仲要係撞啱時間 撞啱舞台先得

第四頁內容為：

呀MO突然多左咁多FOLLOW 希望其中真係有人幫到佢餘生 而唔係趁墟FOLLOW 平時一啲跳舞圈嘅事都無留意 人一出事就入去集氣

第五頁內容為：

舞台環境、表演者薪金以及安全 VIU低成本樣式速食嘅成功 FANS質素 為見偶像,見到意外頻生 都唔施壓叫停演唱會 全部都係今次值得關注嘅點

第六頁內容為：

淨係關心呀MO一個 呢啲事情一定會再次出現

第七頁內容為：

話時話,咁多日啦 又27萬人PTSD VIU,工程公司呢? 炒左（咗）幾多人,賠左幾多錢 點解花姐仲做緊嘅?