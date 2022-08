【MIRROR演唱會】COLLAR成員So Ching轉發帖文　爆seed控訴ViuTV

MIRROR演唱會第4場演出發生嚴重事故,以致令舞蹈員李啟言(阿Mo)和張梓峰受傷,傷勢較嚴重的阿Mo連續多天留院接受治療,事件一直引起外界高度關注。

事件發生後,女團COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)沉靜數天,So Ching近日開始更新社交平台為男友阿Mo打氣,她最近轉發了一則有關今次表演的評論。

【COLLAR成員】So Ching貼合照為男友打氣 阿Mo粉絲摺千紙鶴:祝願他早日康復

So Ching轉發帖文

So Ching轉發了IG@yes_you_areright的帖文,內容如下:

舞台環境、表演者薪金以及安全

VIU低成本樣式速食嘅成功

FANS質素

為見偶像,見到意外頻生

都唔施壓叫停演唱會

全部都係今次值得關注嘅點

YES YOU ARE RIGHT