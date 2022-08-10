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【3區污水陽性】涉大埔富雅花園及黃大仙啟德花園等　港府派27萬套快測包

社會 17:07 2022/08/10

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(資料圖片)

政府今日（10日）表示，中西區、大埔區及黃大仙區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約27萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試

中西區 — 太平山街、差館上街、東街和西街附近一帶住宅

大埔區 — 廣福邨、逸雅苑、富雅花園、新達廣場、景雅苑、上碗窰、下碗窰、泮涌新村、大埔泮涌、富善邨及宏福苑

黃大仙區 — 沙田坳邨、富強苑、啟德花園、慈愛苑一、二期、慈愛苑三期、竹園北邨、盈福苑、豪苑、新光中心、滙豪山及鳳德道與飛鳳街附近一帶住宅


以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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