【死過翻生】晚年疑被騙打回春針險送命 　余慕蓮全捐遺產：最緊要好死

▲ 85歲的余慕蓮，不怕死亡，強調最緊要好死，已立平安紙，遺產全捐東華三院。

超過半個人生在娛樂圈當綠葉，余慕蓮（余毛姐）盡心盡力地演好每個角色，與主角無緣也與姻緣無份，至今單身的她卻捐出半副身家建學校，即使兩年前不幸患上肺纖維化，在鬼門關兜了一大個圈，時辰未到，閏王拒收，重返人間！

沒記性 咳到標尿

85歲的余慕蓮，對於死過翻生，她樂觀面對，沒有太大的感覺，只希望可以給她多玩一、兩年：「我說一、兩年，說不定一、兩個月，我問醫生我幾時死，他都答不到我，現在我主要食標靶藥控制，不要讓它太早復發。」

余毛姐續指：「我主要是沒有記性，經常忘記眼鏡、電話放了在哪裡，還會咳得很厲害，連尿都標出來，一日有幾次，有時別人致電我，我說了幾句又咳，一咳我便說：『不好意思，先收線，我咳完再給你回電。』」

疑被「好朋友」陷害，被騙打「回春針」，忽然得到肺纖維化這個大病，身體跌Watt，現在不足90磅，每餐吃半碗飯，必定要有菜有湯，吃易咬的食物，因牙齒脫掉，連最愛的乳鴿也未能像昔日般豪邁地齒開：「現在我多數吃肉餅，吃魚，有時蒸雞翼、雞髀，因為這個印傭不懂煮飯，只能吃這些。」

最緊要「好死」

在醫院留醫那半年，她睡到背脊及屁股也爛了，她感慨表示，每個人都要死，最緊要「好死」，最好是在睡夢中離開。問到她有何心願未了？她直言：「沒有心願，都八十多歲，還可以做甚麼，本來想安享晚年，怎料臨終有這個病，可能我是被人所害……」

余毛姐自爆遭一男一女的「好朋友」利用，騙她去廣州做身體檢查，背後卻是騙她做代言為她注射回春針，這一針更險送命：「我以為他們是好人，怎料，有一日他們騙我上廣州做檢查身體，我說我年年都在廣華醫院做檢查，不用上去，初初以為即日來回沒所謂，卻由早弄到晚。」

她說：「我記得以往去廣華醫院抽血，前一晚不能吃東西，我跟姑娘說今早吃了東西，姑娘竟說『不怕的，這裡不打緊！』抽完血又要我簽名，又要我影相。」

余毛姐感到非常奇怪，對方沒有更衣換醫療袍，說起此事，她怒火中燒：「那個女的說：「益你呀！余毛！這個療程好貴的，這個叫『回春』，令你個人後生」，我便說「回乜春呀！」當時我已經81歲，她反駁說「有個83歲都做！」

懷疑被騙做代言

余毛姐被注射了所謂的「回春針」，卻不知道打了什麼入身體，問女性朋友時，對方只是敷衍了事，說一個星期內不准吃蝦，做完翌日發覺身體有異：「第二晚去飲宴時，我吃了一隻蝦米仔，翌日手背已經瘀黑色，我很驚，我將事情告訴邵音音，她指他們肯定搵你賣廣告，將相片放上網，內地如果客人中伏，代言人都有罪。」

米雪出手幫忙

余毛姐當刻打電話著對方快些退回相片及簽過名的文件，該「好朋友」常以『不在香港』為由，矇混過關，她惟有發惡：「你不退還那些簽名相，我即刻通知《東張西望》。」第二日，男方以「余毛姐生日」為由，把一封放有2萬元的利是給余毛姐便離開，她拒收，只想取回簽名的文件及相片。之後，余毛姐幾經波折，出動好友米雪才成功為她取回簽名的文件及相片。

自此余毛姐身體開始變差，未知是否與「回春針」有關，她入醫院時，那兩個「好朋友」失蹤了，連一個慰問短訊也沒有，

他敢？想你快些死去沒有手尾跟，對嗎？這叫「知人口面不知心」，以為是好人，點知唔熟唔食，什麼人都有！

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童年像人球被踢來踢去

余毛姐老年被陷害外，其實童年也過得很苦，很不快樂，小時候像人球般，香港內地兩邊走，11歲讀小一，17歲小學畢業，所以每當提起媽媽鄧美美，她便很生氣，

我是人球來，我廣州來香港，媽媽離婚後帶我來香港，我妹在廣州，媽媽認識男朋友後又掉我上廣州，甩拖又接我回來，所以我憎我媽，我媽有男朋友便會把我掉到廣州爸爸家！

住過劏房 瞓過廁所

自小已經嘗盡苦頭，曾當過售貨員、帶位員、配音員及演員，因薪金有限，曾住過數個月劏房，甚至瞓過廁所，

小時候，我跟隨著媽媽到片場，做過特約、茄喱啡、童星，但那時沒有固定收入。我曾經住過劏房，又試過和朋友夾份租房，我自小是捱大，試過租住一個工人廁所，放塊板上去瞓，我捱慣，不是嘆慣，我讀得書少，別人介紹我做秘書，我不懂英文，初初做售貨員也很慘，當有老外入來時，惟有跟著姐姐怎樣做，後來去了進修，我讀到中三，起碼能跟老外簡單溝通。

遺產全捐東華三院

10年前，余毛姐將半副身家捐給山區的貴州省興建一所小學，命名為「余慕蓮希望小學」，面對朋友一個一個離世，她早有心裡準備，已立平安紙，並委託相識多年的安德尊交帶及處理後事，

那間屋(約值600萬)會捐給東華三院，初初打算(骨灰)撒落海，後來我聽教友話天主教沒有海葬，所以我吩咐了撒去花園，花園最好，你花一筆錢整個碑，誰人會去拜你，你生前都冇人理，何況死了。

余毛姐一語道破，看透人生，死亡也不怕，寧願將身家財產統統捐出，繼續遺愛人間。

後記：善心感動街坊

人緣很好的余毛姐，圈內圈外朋友也很疼錫她，星期日印傭放假，好朋友會接送她出外吃飯、打牌；羅蘭姐、家燕姐、大姐明……不時打電話及發訊息關心她；甚至連從未合作過的張衛健，得悉她需要每半年打一次標靶藥，也主動捐8萬元給她。

而TOPick記者相約余毛姐做訪問，在做訪問前一日，她獲羅蘭姐提醒「疫情嚴重，明天你記得做了檢測才出門！」余毛姐的善心感動街坊，採訪當日，有一名年約50歲的叔叔，衝向記者遞上2,000元，並囑咐記者「麻煩你幫我交給余小姐！」

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記者：林碧洋

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