【BB哭鬧】數周大嬰兒「百日哭」腸痙攣　兒科醫生分享5大紓緩方法

▲ 兒科醫生分享5種方法紓緩BB「百日哭」不適。

數星期大的寶寶幾乎每天都嚎哭幾個小時，弄得臉紅耳赤也停不下來。有時會出現腹脹，像有許多氣體積聚在肚內，使寶寶非常用力想把氣體排出體外。看到寶寶這種情況，很多父母既擔心又痛心。若出現以上情況，其實寶寶可能患上俗稱「百日哭」的腸痙攣（又稱腸絞痛）。經醫生確診腸痙攣，可以不處方藥物，由家長抱着寶寶用輕搖、安撫等方法紓緩不適。

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腸道肌肉痙攣可能使初生嬰兒感到不適，但不影響腸道健康，而且比起在媽媽的子宮裏，出生後周圍環境的刺激源源不絕，寶寶要花時間適應。因此，寶寶出現「百日哭」的時候，可能會哭得拳頭緊握，任家長怎麼安撫都停不了，家裏每星期總有幾天不得安寧。不過，他們哭鬧完又可以如常生活。一般而言，這些症狀會在3至4個月大，即約出生100日後會自行好轉。

醫生通過臨床檢查及觀察，會發現寶寶體重沒有下跌，食慾、成長指標正常。相反，若胃口欠佳、體重下跌，可能與其他病症有關，必須進行跟進檢查。

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「5S」紓緩方法

若寶寶只是確診腸痙攣，家長可以鬆一口氣，但仍要注意家居環境清潔，父母也要戒煙。另外，家長可以參考5S」的紓緩方法。

Swaddling（襁褓）：用毛巾將寶寶包得緊一些，讓寶寶有更多安全感。

Swinging（搖晃）：抱着寶寶輕搖，有助安撫情緒。

Side or stomach position（側臥）：寶寶哭鬧時，讓他輕微側臥有助安撫情緒。

Shushing（噓聲）：播放洗衣機聲音、抽氣扇聲音也可安撫情緒，因為那像是寶寶在媽媽肚子裏聽到的聲音，能使寶寶有安定的感覺。

Sucking（吮吸）：讓寶寶吸吮奶嘴，有效安撫情緒。

原文刊於《經濟日報》，原題為「寶寶腸絞痛 紓緩5方法」。

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撰文︰周中武 兒科專科醫生