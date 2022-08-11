【超市大搜查】減肥也可吃餅乾 營養師推薦9款低卡餅乾
食用安全 09:31 2022/08/11
不少人在減肥期間都會戒口，避免吃零食，但有時嘴饞想吃脆口小食，可以有什麽選擇？香港營養師學會認可營養師 Miss JC，在Instagram發文，推介9款低卡路里餅乾，讓減肥人士嘴饞時也能吃。
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Miss JC指出，不少人都會在正餐前後或下午茶時，嘴饞吃幾片餅乾，但市面上大部分餅乾卡路里極高，且高脂肪、高糖、高鈉質。是次推薦的9款低卡餅乾，就能讓減脂期的朋友們吃得放心。
低卡餅乾合集
- 百邦天然酵母梳打餅
- 百邦五穀餅乾
- 濱田原味威化餅
- 濱田可可味鐵質加纖維威化餅
- 百邦豆乳威化
- 桂格燕麥曲奇(提子)
- 米蘇爾意大利健怡麥香脆餅(無添加糖)
- 桂格燕麥曲奇(朱古力)
- 米蘇爾意大利高纖全麥餅
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內容獲「營養師JC」授權轉載。
營養師Miss JC 是FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，香港大學食物營養學學士學位，香港營養師學會認可營養師，現任私人執業營養師，曾於學校擔任客席講師。JC並設有facebook、IG及網站。
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責任編輯：張沛