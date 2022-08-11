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【超市大搜查】減肥也可吃餅乾　營養師推薦9款低卡餅乾

食用安全 09:31 2022/08/11

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

減肥也可吃餅乾，營養師Miss JC推薦9款低卡餅乾

不少人在減肥期間都會戒口，避免吃零食，但有時嘴饞想吃脆口小食，可以有什麽選擇？香港營養師學會認可營養師 Miss JC，在Instagram發文，推介9款低卡路里餅乾，讓減肥人士嘴饞時也能吃。

最新影片：

Miss JC指出，不少人都會在正餐前後或下午茶時，嘴饞吃幾片餅乾，但市面上大部分餅乾卡路里極高，且高脂肪、高糖、高鈉質。是次推薦的9款低卡餅乾，就能讓減脂期的朋友們吃得放心。

低卡餅乾合集

  • 百邦天然酵母梳打餅
  • 百邦五穀餅乾
  • 濱田原味威化餅
  • 濱田可可味鐵質加纖維威化餅
  • 百邦豆乳威化
  • 桂格燕麥曲奇(提子)
  • 米蘇爾意大利健怡麥香脆餅(無添加糖)
  • 桂格燕麥曲奇(朱古力)
  • 米蘇爾意大利高纖全麥餅

點擊大圖查看卡路里詳情（每塊計算）：

    點擊圖片放大
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內容獲「營養師JC」授權轉載。

營養師Miss JC 是FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，香港大學食物營養學學士學位，香港營養師學會認可營養師，現任私人執業營養師，曾於學校擔任客席講師。JC並設有facebookIG網站

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緊貼Mirror演唱會舞台事故發展：

https://www.hket.com/page/408

責任編輯：張沛

健康問題 食用安全 零食 超市 減肥 脂肪 下午茶 美食 朱古力 營養師

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