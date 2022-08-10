【爆血管】26歲男捱夜打麻雀突爆血管　瀕臨失血極限需緊急輸血保命

▲ 26歲男捱夜打麻雀突爆血管，瀕臨失血極限需緊急輸血保命。

近年不少疾病都有年輕化的趨勢。內地一名26歲男子早前捱夜打麻雀期間，突然感到腹痛，由於痛感強烈，不得不前往附近醫院，未料在檢查期間突然暈倒，被判斷為「血管爆裂」，需緊急輸血保命。

根據內地傳媒報道，湖南長沙一名26歲趙姓男子日前熬夜打麻雀期間，突然感到腹痛，他最初以為只是普通消化問題，惟痛感愈發強烈，不得不放棄牌局，前往附近醫院。

未料在醫院進行檢查期間，趙男突然暈倒，醫生懷疑是「髂動脈瘤破裂」，緊急將其送到湖南省人民醫院天心閣院區。

當時趙男已經兩眼翻白、不省人事，每分鐘心率高達140次，血壓低至休克狀態，且破裂的髂動脈如「打開的水龍頭」，不斷冒出鮮血，失血量已達到全身血量的70%，瀕臨人體失血的極限，危在旦夕。

所幸在醫療團隊搶救下，趙男接受約一小時手術，成功保住性命，而過程中對趙男輸入相當於成人總血量70%的血液。

醫生指出，腹主動脈瘤或髂動脈瘤均常見於老年人，在年輕人身上極為罕見。報道又指，人體若失去總血量的20％，便會休克；如達到30％，不立即搶救便會在短時間內死亡。

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事實上，以往亦出現類似報道，去年內地一名患有高血壓的男子捱夜打牌時，突然前胸、後背劇痛，然後倒地，送院後證實屬於大動脈撕裂。

甚麼是大動脈撕裂？港怡醫院心臟導管治療中心總監、心臟科名譽顧問醫生謝德新曾接受TOPick訪問表示，每10萬人就有3人患有主動脈撕裂，平均發病年齡約為63歲，患有高血壓或正懷孕的人士屬高危一族，而健身及舉重等運動可增加心臟血管壓力，或提高患病風險。

主動脈一旦出現撕裂，血流衝破血管內膜，並於外膜及中膜間延伸撕裂，血流或衝破外膜，令主動脈破裂致出血；患者病發時會出現非常劇痛的胸口疼痛，有如被「撕開」或「刀割」般，痛楚更可延至背部，伴隨頭暈、嘔吐、面色蒼白或休克等。

患者病發後每過1小時，死亡率升1%，兩日內死亡率可高達5成；如兩周過去仍未妥善處理，死亡率更高逾7成。他提醒，主動脈撕裂病發症狀與心臟病發相似，建議經歷強烈胸痛的人士，應作詳細檢查，包括血管電腦掃瞄，以及早求醫。

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責任編輯：羅嘉欣