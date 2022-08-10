【道路安全】新界北總區上半年錄206宗涉及行人交通意外　主因行人胡亂橫過馬路

▲ (警方提供)

警方今日（10日）表示，新界北總區在今年上半年共錄得206宗涉及行人的交通意外，致命的交通意外更較上年同期大幅上升200%，而發生意外最主要原因之一為行人胡亂橫過馬路，特別是行人自公共交通工具落車後。

新界北總區交通部道路安全組在今年5月至8月期間，聯同香港交通安全隊（新界北總區）在新界北各區，包括元朗、屯門、上水及邊界警區派發道路安全單張及紀念品，提醒行人橫過馬路時應避免攝車罅或於車頭車尾橫過馬路，並善用「行人四寶」。警方提醒，行人應確保路面安全才橫過馬路，時刻做到「專注、忍讓、守法」。另外司機亦應專注駕駛，留意路面的交通情況，才能在突發事故發生時，有足夠時間作出反應。

警方重申，根據第 374章《道路交通條例》第48條，任何使用道路的行人疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，違例者最高可被罰款港幣2,000元；另外，根據第374章《道路交通條例》第37條，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可被罰款港幣 25,000 元及監禁3年；一經循簡易程序定罪，則可被罰款港幣10,000 元及監禁12個月。

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責任編輯：余思嵐