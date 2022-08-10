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【聲夢傳奇2】Eric Kwok魔鬼教練上身　Sabrina狂操練技釋放狂野之魂

娛樂 17:57 2022/08/10

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Sabrina打鼓時十分投入。

TVB節目《聲夢傳奇2》在本周六（13日）及下下周六（27日）將進入新一輪賽制，紅藍兩隊將以演唱會模式進行對戰，並需各自準備5個表演環節，落敗一隊將要淘汰兩個單位學員，對於之前已淘汰一名學員的藍隊來說，絕對是壓力之戰。

據TVB宣傳指，為帶給觀眾新鮮感，眾學員將以全新樣貌示人，而在製作組發放最新一輪宣傳片，紅隊皇牌、有「聲夢大魔王」之稱的趙紫諾（Sabrina）正密鑼緊鼓練習打鼓。

《聲夢傳奇2》即將播出的兩集會以演唱會模式進行。

最初戰戰兢兢

原來Sabrina導師Phil（林奕匡）有感Sabrina太謙虛兼太內斂，簡單來說唔夠霸氣，為了釋放Sabrina潛藏的「狂野之魂」，Phil提議Sabrina挑戰型格打鼓：「我要Sabrina攞個Beast（野獸）出嚟」。

根據資料，音樂實力異常雄厚兼舞台經驗豐富的Sabrina，除4歲半已開始練習彈鋼琴，並於10歲獲邀舉辦《指尖上的夢幻世界》鋼琴獨奏音樂會外，Sabrina還擅長架子鼓，並考獲Rockschool八級演奏文憑，被封「大魔王」絕不為過。

不過由於要兼顧音樂理想及學業，Sabrina已有一段時間未有練習打鼓，故在練習初期表現戰戰兢兢，經常露出超萌的「死火」表情，更數度被超大打鼓聲嚇窒，要掩耳及吐舌表示「驚驚」；雖然零氣勢，但勝在夠晒Cutie。

Eric落足手機傳授。

Sabrina脫胎換骨

但今次首要任務是谷出Sabrina內心的「狂野之魂」而非賣萌，紅隊總監郭偉亮（Eric）雖然本身唔識打鼓，但仍決定親自「落水」傳授Sabrina狂野之道，不但有姿勢有實際，更出動「獅吼功」展現聲威。

肉緊的Eric先以「好似你讀書讀到好忟嘅時候」調教Sabrina正確心理狀況，再不斷逼迫Sabrina要「大力啲」、「大力啲」，令Sabrina一度激動至企起身，畫面相當妙趣。

經過「魔鬼教練」Eric一輪調教後，Sabrina於上台前最後綵排中果然大蛻變，打鼓實力唔在講，全程不再自我懷疑之餘，眼神更徹底流露出「信心之火」，讓人更期待Sabrina在舞台上的正式演出。

最新影片推介：Ben Sir+孫慧蓮專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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