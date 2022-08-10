【無牌按摩院】4男女涉經營無牌按摩院續審　放蛇警員否認是熟客

▲ 被告李亦晴(左)及元秋香(右)一方指，放蛇警員林晟實為按摩院之熟客。資料圖片

時任警隊高層疑於2021年光顧無牌按摩院Viet Spa，其間遇上警方巡查。涉事按摩院3名女按摩師及租用上址男子否認管理賣淫場所等6項罪名，案件今（10日）在東區裁判法院續審。辯方盤問另1名放蛇警員時指出，警員實為熟客，故對按摩院內事情瞭如指掌，並質疑該警沒有參與首次放蛇，實際上是由1名更高和年長的警員放蛇，放蛇警員否認說法。

代表首2名被告的資深大律師李頌然盤問偵緝警員林晟時指出，林並沒有與隊員郭建燊參與2020年10月28日的放蛇行動，當時郭是與1名比林更高和年長的警員（a taller and older officer）放蛇，林否認說法。

辯方續指，林其實是Viet Spa的熟客，經常找女子Angel按摩，故很清楚按摩院內的事情，林一概否認，並指只在2次放蛇時到訪Viet Spa。辯方續指，林於行動中的角色為後備警員，因1名比林更高和年長的警員，未能成功收集Viet Spa的犯罪證據，所以林便捏造放蛇，林否認說法。

代表男被告胡炳雄的大律師Oliver Davies則指出，2021年3月19日放蛇行動曝光時，其他房間內應有別的顧客，其中技師Angel與1名顧客一起待在房間內。林供稱，大部分時間待在房間內，故看不見其他客人，亦不清楚場內是否還有其他客人。

被告為李亦晴（36歲，按摩師）、越南籍被告元秋香（34歲，無業）、張明芳（35歲，按摩師）及胡炳雄（61歲，無業）。



控罪指，被告分別於2020年10月28日至2021年3月19日期間，在灣仔莊士敦道勝意大樓一單位之「Viet Spa」，在上址管理、經營賣淫場所、以及沒有有效牌照的按摩院。

聆訊明（11日）續。

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記者：陳曉欣