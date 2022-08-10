【傳染病】6歲女童染麻疹致結膜炎現情況穩定　已打預防針感染源頭未明

▲ 6歲女童染麻疹患結膜炎現情況穩定，當局倡市民打針預防。

衞生署衞生防護中心今日（10日）正調查一宗本地麻疹個案，並提醒市民接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。

個案涉及一名6歲女童，她於8月2日及3日開始發燒及喉嚨痛，並於8月5日及6日開始出疹和結膜炎。她8月3日被帶往兒科私家醫生求醫，其後於8月5日及6日到香港浸信會醫院求醫。她於8月7日入住香港浸信會醫院接受治療。病人情況穩定，於8月8日出院。

病人的血液樣本經檢測後對麻疹病毒免疫球蛋白M抗體呈陽性反應。她曾接種麻疹疫苗，於潛伏期及病毒傳染期內均沒有外遊。

根據病人家人提供的資料，她於潛伏期內沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。衞生防護中心接獲該確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續。

衞生署發言人說：「麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高。麻疹可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低。病人從出疹前4日至出疹後4日內可把病傳染給別人。」

發言人提醒，麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為7至21日。麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。

發言人強調，接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。任何未完成接種兩劑含麻疹的疫苗、疫苗接種紀錄不明或對麻疹免疫力有疑問的人士，應該就接種疫苗事宜諮詢醫生意見。

除接種麻疹疫苗外，市民應採取以下措施預防感染麻疹：

維持良好的個人及環境衞生；

保持室內空氣流通；

保持雙手清潔，並用正確的方法洗手；

雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後）應立即洗手；

打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物；

徹底清潔用過的玩具和家具；及

病患者在出疹後的4日內不應上學，避免將疾病傳染給未有免疫力的人。

​市民如欲索取更多關於麻疹的資料，可致電２４小時健康教育熱線2833 0111，或瀏覽衞生防護中心麻疹專頁。市民可參考衞生署旅遊健康服務網，了解香港以外地方的麻疹疫情消息。

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責任編輯：陳麗娜