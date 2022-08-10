【JUPAS】336名DSE尖子讀醫　港大聯招取錄率44%創近年新低

▲ 港大醫學院經聯招取錄131人，包括1名「超級狀元」。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）今日（12日）放榜，本年度共有336名文憑試（DSE）尖子經聯招入讀兩間醫學院，中文大學醫學院搶佔61%文憑試尖子，涉及205人；香港大學則取錄131人，該校經聯招取錄醫科生比率只有44%，創近年新低；若按「加分制」換算，中大2個醫科課程收生中位數，均高過港大。

2022/23年度兩間醫學院醫科學額，分別按年增加30個至295個，兩校合共經聯招取錄336名醫科新生，佔590個醫科學額57%。

6名留港讀醫的文憑試狀元，5人選擇入讀中大，包括3名「超級狀元」，餘下1名「超級狀元」入讀港大。

若按院校公布數據推算，2018年曾被指違反承諾，經聯招取錄醫科生比率未達75%的港大醫學院，今年取錄131人，佔聯招學額44%，比去年低7個分點，並創2018年來新低。中大醫學院則取錄205人，佔聯招學額69%，與去年70%相若。

港大醫學院上一任院長梁卓偉曾公開承諾預留75%醫科學額，讓本地學生透過聯招入讀，本月初上任的港大醫學院院長劉澤星，上月曾以候任院長回應傳媒指，會繼續推動有關措施，但強調選擇權仍在學生手中。

中大醫學院稱，中大「環球醫學領袖培訓專修組別」繼續成全港收生成績之冠，7科成績中位數為47分。

而兩間醫學院計分方法不同，若以港大醫學院採用「加分制」換算6科成績，中大兩個醫科課程，環球醫學及「內外全科醫學士」中位數分別是49.5分及45分，港大「內外全科醫學士」則是43.5分。

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記者：馮琪雅