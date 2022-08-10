【強姦菲傭】妻涉教唆丈夫強姦　菲傭承認憎恨僱主一家

▲ 夫婦涉性侵菲傭案，今續於高等法院審訊。資料圖片

32歲妻子涉協助和教唆44歲丈夫強姦菲傭，夫婦被控強姦及協助和教唆強姦等共4罪，案件今（10日）於高等法院續審。事主於男僱主一方盤問下，承認曾於未獲同意下使用女僱主的潤唇膏，女僱主曾傳訊息稱擬解僱她，她承認收到訊息後，憎恨及不喜歡僱主一家，最終事主辭職，並協議兩個月後才離職。

事主X今續作供，並由男僱主代表律師盤問。X供稱於2017年11月來港工作，她承認工作數天後，曾遭女被告投訴其工作表現。X承認於同年12月，於未獲同意下使用女僱主的潤唇膏，並透過電話訊息向女被告道歉，但女被告則就事件向中介投訴，並向X發訊息指，事件嚴重，可以解僱X。X承認當時感到害怕，擔心會被送回菲律賓。

X承認自此便不想再替被告工作，希望返回菲律賓，遂於2018年1月9日呈交辭職信，X指基於家庭理由辭職，雙方擬定於3月離職。X承認收到擬被解僱的訊息後，內心不喜歡及憎恨僱主一家。X指辭職後女被告對其仍感不滿，她亦更加不喜歡女被告。

案發晚上，X指女被告返家後，曾因煮飯問題而責罵她。X供稱，當時沒有感到嬲怒，因她當時已辭職，以及即將返回菲律賓，故沒有想不開，只希望自己不受到影響。

兩名被告陳暹德(現年48歲)及其妻黎芷珊(現年36歲)。陳被控1項企圖強姦及1項強姦罪，控罪指他於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨一單位企圖強姦及強姦X。黎則被控1項協助和教唆強姦及非禮罪，控罪指她於同日同地非禮X，並協助和教唆陳暹德強姦X。

聆訊明(11日)續。

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記者：林育慧



