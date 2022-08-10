【親子好去處】樂高90週年全球慶典香港站　免費乘首架LEGO巴士送禮品包【附時間表】

▲ 樂高為慶祝90週年，香港站打造首架LEGO巴士，車內有多個巨型樂高人仔可以打卡。

個個小朋友愛玩的樂高®今年踏入90週年，全球都有慶祝活動，其中香港站會舉辦「香港周圍玩創啲」，樂高香港聯同活現香港（Walk in Hong Kong）打造首架樂高雙層巴士，參加者可與巨型樂高公仔一同遊覽香港，還免費獲贈90週年禮品包，LEGO迷不容錯過。

▲ 小朋友登上LEGO巴士盡情打卡！（有關機構提供）

適逢品牌創立90週年，樂高以「Make the World a Playground」為主題，舉辦全球慶祝活動。樂高香港將透過「香港周圍玩創啲」把樂高玩樂世界帶到現實生活當中。

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於8月12日至9月4日期間，各位大小朋友可以坐上香港首架、充滿特色情懷的樂高雙層巴士，與多個巨型樂高人仔一同暢遊港、九、新界美景，並尋找由樂高®拼砌達人Van Chiu和亞太區「樂高®專業認證大師」之一的洪子健（Andy Hung）等人以顆粒修補受損建築物及創意裝飾，並了解樂高與香港的歷史以及舊時小朋友的玩樂故事。其中Andy以顆粒還原舊時特色玩具和小食，在旅途上與參加者一同體驗互動拼砌遊戲。

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免費換領樂高90週年禮品包

樂高®雙層巴士將設港、九、新界3條路線，在港島線可欣賞香港特色景點，分享舊時的兒童玩樂故事；遊歷九龍，將會飽覽具特色的建築物博物館和清真寺，認識果欄批發市場的由來；深入新界，穿過各樂高®拼砌達人時常拼砌的隧道、大橋、碼頭，尋找靈感之餘，同時感受鄉郊風光。完成旅程後，參加者可免費到指定店舖換領樂高90週年禮品包，隨機一款。

「香港周圍玩創啲」Big Bus Tour

九龍線：

8月12日（五）、13日（六）、26日（五）

港島線：

8月14日（日）、19日（五）、20日（六）、21日（日）、9月2日（五）、3日（六）

新界線：

8月27日（六）、28日（日）、9月4日（日）

時間：每日共4個團次可供選擇，每團約1小時。

- 團A：上午11時至中午12時

- 團B：下午1時至2時

- 團C：下午2時半至3時半

- 團D：下午4時至5時

費用︰免費（港幣$100按金，參加者完成活動後將獲全額退還）

有興趣市民可登入網址報名參加，名額先到先得，額滿即止。

最新影片推介︰

全新90週年特別版盒裝玩具

此外，樂高®推出全新90週年特別版Classic 11021 90年玩樂盒裝玩具，更把兩款由全球超過55,000粉絲投票選出、經已停產的經典玩具以復刻版再次面世，與一眾樂高®迷攜手見證歷史時刻。

▲ 90週年特別版LEGO® Classic 11021盒裝玩具。（有關機構提供）

樂高®亦推出90週年快樂「印」記活動及購物優惠，完成任何一個指定慶祝活動，除可獲得樂高® 90年紀念印章外，更可獲紀念證書及90週年禮品包一份。

同時，樂高®由即日起至8月31日推出「樂高夏日慶典」購物優惠，買滿指定金額即送90週年限定禮遇，包括：買任何樂高®盒組滿$350送30510樂高®90週年車仔、買任何樂高®盒組滿$500送樂高®90週年紀念套裝，內含30582生日小熊及90週年限量版鑰匙扣等。

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責任編輯︰林綺玲