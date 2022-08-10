【美食節2022】有商戶即場煮雞煲配合雞啼吸客    安記海味$1鮑魚活動「最緊要開心」

▲ 安記海味設「鮑魚當入樽」活動，希望與市民共同開心。（陳國峰攝）

一年一度的美食博覽、家電‧家品‧博覽、美與健生活博覽以及香港國際茶展，將於明日（11日）開幕，一連5日在香港會議展覽中心舉行。安記海味設「鮑魚當入樽」活動，希望與市民共同開心，「而家最緊要健康同開心。」

安記海味今年就為首10名排隊的市民設「鮑魚當入樽」活動2人一組，嬴家可獲得 300 罐即食鮑魚，其餘參賽者亦可每人獲得 50 罐即食鮑魚。員工李小姐表示，會在早上6、7時派發參賽證予首10名排隊的市民，「開幕之後佢哋可以慢慢行入嚟，唔使跑住入嚟，希望唔會發生危險。」

李小姐冀望今次展覽銷售額，能夠回到疫情前，因去年沒有參展，不少老顧客都反映為何沒有參展，而今年疫情漸明朗，參展希望帶動更多人流。

安記海味董事總經理潘權輝表示，今年同事們想了這個遊戲，希望與市民共同開心，「而家最緊要健康同開心。」他指，今年場內同樣不設試食，的確會受影響，不過同事們能更專心推銷客人，同時亦設有不少優惠，冀追到疫情前的生意額已經心滿意足，「而家咁困難低迷嘅環境之下，產品一定要夠靚，同埋平，平到佢唔買唔得嘅。」

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樂婷媽媽將在美食展每日下午1時限量推出10個1元鮑魚雞煲。創辦人梁小姐表示，由於覽內不設試食，一定會有影響，唯有變陣即場煮食並使用抽風機帶出香味，再配合雞啼聲吸引客人注意力。梁小姐認為，今年市道較去年好，因為市民已適應了疫情新常態，習慣買煮食包回家翻熱，適逢政府派發消費券，預計較去年會有一倍的增長。

中秋節臨近，有不少月餅參展商減價促銷。高格行有限公司總經理蘇國良表示，今年主力推馬來西亞榴槤月餅品牌，認為今年銷量與去年相近，但相較疫情前少近兩至三成，認為消費券能刺激市道，不過較今年初一次過發放5000消費券刺激力度較小。

大班冰皮月餅市場部經理張寶雲指，暫時疫情趨向穩定，政府防疫措施漸放寬，相信人流會增加，配合消費券對今年市道樂觀，「以往都係展場內優惠係着數，所以都係買多送多，相信今年銷情都會理想。」

榮華月餅胡小姐指，今年市道與去年相若，不過情況較去年好，同時受惠消費券效應帶動下，市民會較闊綽，「市民會鬆手啲，想買嘅就買，因為都係政府俾錢。」

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記者：李榮忠