【美食節2022】美食博覽明日開鑼　即看十大1蚊優惠

▲ (陳國峰攝)

一年一度的美食博覽、家電‧家品‧博覽、美與健生活博覽以及香港國際茶展，將於明日（11日）開幕，一連5日在香港會議展覽中心舉行。

美食博覽分為「公眾館」、「尊貴美食區」及「貿易區」，展示環球特色美食及餐飲。當中「尊貴美食區」將一連四天 (8月11至14日) 向公眾開放，雲集90家展商，展示來自亞洲及歐美的頂級佳餚，各式甜品、有機綠色食品及精品咖啡，今年新設「啤酒‧暢飲」主題，帶來多間本地手工啤酒廠的精釀啤酒。

美食博覽多款特色美食餐飲及新產品，包括MarieBelle 月夜．手工月餅禮盒、洛神花小麥啤、選用埃塞俄比亞西達摩日曬單品咖啡豆的冷泡咖啡等等。

同時，家電．家品．博覽、美與健生活博覽及茶展將展出多款精選產品。

十大1蚊優惠：

安記海味：頭 10 位入場人士可參與「鮑魚當入樽」活動，2人一組，嬴家可獲得 300 罐即食鮑魚，其餘參賽者亦可每人獲得 50 罐即食鮑魚。

冠華食品：8月11日上午11時以1元 搶購價發售「冠冠滋味包」，包括果仁、乾果、涼果、脆口零食。

一個不榴：8月11至13日以1元發售兩入裝貓山王榴槤冰皮月餅，每日限量 30 盒。

一斤果醋：於展商高格行消費的顧客可以1元購買一斤果醋 500mL裝醇釀蘋果醋； 亦可選購300克裝哈美獅秘製薑汁蝦子麵 。8月11日至13日限定，名額各30個。

樂婷媽媽鮑魚雞煲：每日下午1時限量推出10個1元鮑魚雞煲

壽桃牌：每天開場帶來快閃1元優惠，包括壽桃鮑魚麵禮盒 (12個裝) 及長壽麵線禮盒 (滋補當歸湯味)，每日限量100份。

香港源生股份有限公司：1元泡菜大王水餃增量裝，一包分量重達1,050 克。

歐洲食品有限公司：每天首20名顧客可以1元搶購JD#脆格(精選)一件

Gooday Productions Limited：1元發售800克裝巴西豬手粒，每日限量100包。

東聯科技有限公司：1元購買西班牙 VIAGGIO 咖啡膠囊，每天限量30盒。

復興(香港)貿易有限公司：每日下午1時及6時，會以1元優惠價出售營仔即食系列飯盒， 包括「營仔巴東牛肉飯」及「營仔巴東牛肉黃薑飯」

香港美食博覽詳情：

日期：11-15/8

票價：

11、12、15/8「上午進場票」12時前入場$10

11-14/5「晚間進場票」6時後入場$10

「傷健人士票價」$10

*入場可追加$15參加「尊貴美食區」

「訪港人士票價」持有效旅遊證件入場$20

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記者：李榮忠