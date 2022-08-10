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【啟示錄】G.E.M.告別社交媒體重新出發　十年起跌成新碟靈感

娛樂 17:00 2022/08/10

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

鄧紫棋昨日同步推出全新單曲《Gloria》及MV。

G.E.M. 鄧紫棋昨日同步推出全新單曲《Gloria》及MV，並進行網上發佈會，分享新專輯的創作辛酸。她憶述為了籌備新專輯，從今年1月開始告別社交媒體至今，閉關後覺得清靜了很多，將精力及集中力放在創作上。

當大家以為她完全脫離了社交媒體時，G.E.M.笑說她只是不發佈而已，其實還是在看大家的動態！被問及如何處理壓力，她坦言每日狂吃薯片是她最舒壓的方法！

新專輯《啟示錄》。

說起專輯起點其實是來自這十年來不同經歷：年少時經歷過感情創傷、後來經歷網絡暴力、前幾年又跟舊公司有官司訴訟。有次她洗澡時哭著祈禱，腦裡閃過《Gloria》的旋律，她一唱出來就覺得這是來自天堂的回應，讓她頓覺一切都平靜了，也成了《Gloria》的起源。

新專輯《啟示錄》史無前例由14首歌曲MV組成一個音樂連續劇！從預告片中看到連續劇大致上分為三個情景「樂土」、「廢土」及「現實」，不惜耗資二千五百萬撘建實景拍攝加上荷里活級團隊製作CG，讓樂迷在MV當中有更震撼和深刻的感覺。G.E.M. 笑說「我真的覺得這些歌曲太珍貴啦，現在大家都狂追劇～ 我就寫個劇出來！哈哈」

起點是來自這十年來不同經歷。

儘管當中有着重重困難，她也從來沒有打算放棄製作這張專輯的念頭。

G.E.M.於記者會上分享，當陸續收到消息確定男主角和男配角不能繼續拍攝後，恍如經歷一場撕心裂肺的分手一樣，直接躺在床上大哭，心裏一直問上帝「如果不能完成 為什麼你要讓我開始呀！」她亦笑言，當天有多慘 今天就有多開心！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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歌手 鄧紫棋

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