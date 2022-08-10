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【兒童長高】爸媽亂餵孩子食鈣片鈣粉助增高　醫生拆解生長秘訣靠蛋白質

兒童健康 18:58 2022/08/10

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醫生拆解小朋友生長增高的秘訣主要靠蛋白質，而不是鈣質。

爸媽希望孩子長高些，有台灣醫生分享遇到不少家長有誤解，以為小朋友多食鈣片、鈣粉，多吸收鈣質就有助孩子增高，其實並不然，孩子的生長秘訣主要是靠蛋白質。

8成家長給孩子食鈣片鈣粉

台灣兒童內分泌科醫生陳奕成在其facebook專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」，分享了有關「生長小秘訣」文章，每當他在診症時問爸媽「你有讓孩子補充甚麼營養品嗎？」，大概佔了8成家長會回答鈣片或鈣粉，好像這是一件理所當然的事情。

當陳奕成醫生糾正當爸爸媽媽說出，吃鈣片或鈣粉對長高沒有幫助，這些家長幾乎都當場呆住，難以置信，少數比較冷靜的家長會馬上問那應該讓孩子吃甚麼比較好。陳醫生指出不用花大錢，其實很簡單，答案是蛋白質。

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生長秘訣主要靠蛋白質

很多爸媽以為要長高就要補充鈣，其實只是一小部分正確，缺鈣的確會影響身高，但正常孩子補鈣對身高沒影響。

首先，長高不是只有骨頭生長，身高長高除了骨頭變長以外，肌肉份量也要增加，皮膚覆蓋的面積也會跟著增加，加上血管、神經、血球等等細胞都會變多，這些都是需要大量的原料，也就是蛋白質。其實人體大約有60%是水分，扣掉水以後，有45%是蛋白質，蛋白質是構成人體最重要的元素，因此補充蛋白質對生長有顯著的。

其次，長高主要是長骨兩端生長板的延長，生長板就是長骨兩端的軟骨層，骨頭能持續延展、生長，就是靠軟骨細胞不斷分裂、合成所達成的。因此骨頭能延長最主要是要靠蛋白質，其實不是靠鈣質，一味補充鈣質效果很有限。

更多兒童健康資訊︰

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每天吃足夠蛋白質助長高

陳奕成醫生建議爸爸媽媽可以幫孩子準備豐富蛋白質的食物，以「每天每公斤1.5至2克蛋白質」去計算，即是如一個重20公斤的小學生，一天可吃到30至40克的蛋白質。而1顆雞蛋大約含有7克蛋白質、100毫升鮮奶約含3克蛋白質、100克肉品調理後約含10克蛋白質。其實只要小朋友平時有注意均衡飲食，每天要吃到足夠的蛋白質，家長不必要為了孩子的生長花冤枉錢去買營養補充品。

文章獲「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」授權報道。

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責任編輯︰顏紫燕

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