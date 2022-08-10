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【打擊毒品】海關拘40歲無業男涉販毒　空運拳擊腳套藏市值470萬元海洛英

社會 19:13 2022/08/10

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海關拘40歲無業男涉販毒，空運拳擊腳套藏市值470萬元海洛英。（曾秋文攝）

海關拘捕一名40歲無業男子涉嫌販運毒品。海關機場科人員較早時在機場抽查一個由泰國寄往本港，報稱為拳擊用品的空運包裹，發現其中14個拳擊用的腳套內，藏有14塊共重5公斤海洛英，市值港幣470萬元。

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海關毒品調查科接手調查及進行「監控遞送」行動，昨日（9日）在北角一個迷你工作間拘捕該名收貨男子，他被控販毒罪，明天在東區法院提堂。海關發現近期毒犯常用迷利工作間收取毒品，呼籲工作間負責人應小心核實租用人身份。

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記者：曾秋文

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