【打擊毒品】海關拘40歲無業男涉販毒　空運拳擊腳套藏市值470萬元海洛英

▲ 海關拘40歲無業男涉販毒，空運拳擊腳套藏市值470萬元海洛英。（曾秋文攝）

海關拘捕一名40歲無業男子涉嫌販運毒品。海關機場科人員較早時在機場抽查一個由泰國寄往本港，報稱為拳擊用品的空運包裹，發現其中14個拳擊用的腳套內，藏有14塊共重5公斤海洛英，市值港幣470萬元。

▼ 點擊圖片放大 +2

海關毒品調查科接手調查及進行「監控遞送」行動，昨日（9日）在北角一個迷你工作間拘捕該名收貨男子，他被控販毒罪，明天在東區法院提堂。海關發現近期毒犯常用迷利工作間收取毒品，呼籲工作間負責人應小心核實租用人身份。

【TOPick診症室】頸椎不同節數受創影響不同能力 骨科醫生拆解急症處理及專科治療

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文