  • 27°C
香港時間 : 2022811日 (週四) 11:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減肥大作戰】脂肪積聚肚腩易致肝炎腸癌　營養師列4種肚腩類型教吃出平坦小腹

保健美顏 10:52 2022/08/11

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

脂肪積聚肚腩易致肝炎腸癌！營養師列4種肚腩類型，教「刮油飲食法」吃出平坦小腹。

不少人有大肚腩困擾。台灣營養師朱瑞君列出4種大肚腩類型，並分析其特徵、成因，提供適合的改善方式，快自測一下自己屬於哪一類。

最新影片：

肚腩4大種類

  • 小腹肚

以女性為常見，特徵是肚臍以下腹部凸起。主要是因便秘、久坐不動、經期不順等導致。小腹凸肚腩，可以透過多喝水、多運動、多吃蔬果、調理經期等方法進行改善。

  • 壓力肚

體重上升，導致肚至腰間贅肉的整體脂肪增加。成因可能是受荷爾蒙影響、食慾上升、脂肪囤積等。建議早睡早起，多補充鈣、鎂、色胺酸元素，並需放鬆心情，調節壓力荷爾蒙，有助消除肚腩。

  • 鮪魚肚

腹部肥軟，且在飲食習慣上大魚大肉、少吃蔬菜。建議每天運動、多吃蔬果；攝取肉類不要超過1.5個手掌分量。

  • 啤酒肚

腹部圓潤，以男性為多發。成因是飲酒過量，吃太多加工食品及精緻糖所導致。建議飲酒要適量，且改為少甜少油飲食習慣；戒含糖飲料，多喝無糖茶。

腹部脂肪堆積易引發肝炎腸癌

坊間所說的蘋果型肥胖身材，即是腹部凸出、腰圍肥大特徵，實際上可反映是內臟脂肪囤積，會造成脂肪酸及發炎狀況，有機會蔓延至身體重要器官，形成不同疾病。內臟脂肪囤積，更易引發12大疾病。點擊大圖查看病症：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

另外，想減肚腩除了做運動，還可以靠飲食。營養是朱瑞君分享4類食物，能有效幫助刮走腹部油脂，吃出平坦小腹。點擊大圖查看詳情：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://bit.ly/3Aa0qvT

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】醫生警告常飲珍珠奶茶恐致大腸癌　2種高糖成分可增癌細胞逾3倍
17:05 2022/08/02
【食用安全】醫生警告常飲珍珠奶茶恐致大腸癌　2種高糖成分可增癌細胞逾3倍
【減肥大作戰】曾重288磅不堪糖尿病困擾　韓YouTuber3年減114磅練成結實身材
16:26 2022/08/07
【減肥大作戰】曾重288磅不堪糖尿病困擾　韓YouTuber3年減114磅練成結實身材
【超市大搜查】高糖易致肥胖心血管疾病　27款「非高糖」紙包飲品名單
11:21 2022/08/10
【超市大搜查】高糖易致肥胖心血管疾病　27款「非高糖」紙包飲品名單

你可能感興趣

【食用安全】醫生警告常飲珍珠奶茶恐致大腸癌　2種高糖成分可增癌細胞逾3倍
17:05 2022/08/02
【食用安全】醫生警告常飲珍珠奶茶恐致大腸癌　2種高糖成分可增癌細胞逾3倍
【減肥大作戰】曾重288磅不堪糖尿病困擾　韓YouTuber3年減114磅練成結實身材
16:26 2022/08/07
【減肥大作戰】曾重288磅不堪糖尿病困擾　韓YouTuber3年減114磅練成結實身材
【超市大搜查】高糖易致肥胖心血管疾病　27款「非高糖」紙包飲品名單
11:21 2022/08/10
【超市大搜查】高糖易致肥胖心血管疾病　27款「非高糖」紙包飲品名單
Keep Fit 健康問題 肥胖 減肥 脂肪 肝炎 運動 便秘 壓力 運動

最高瀏覽

【月經迷思】經期不適吃止痛藥後熟睡　女生醒來驚見下體變蟻巢【附醫生解釋】
12:18 2022/08/10
【月經迷思】經期不適吃止痛藥後熟睡　女生醒來驚見下體變蟻巢【附醫生解釋】
【猴痘病毒】33歲亞裔男子感染猴痘誤以為濕疹　六度遭誤診全身急速擴散紅疹險失明
13:19 2022/08/10
【猴痘病毒】33歲亞裔男子感染猴痘誤以為濕疹　六度遭誤診全身急速擴散紅疹險失明
【MIRROR演唱會】COLLAR成員So Ching轉發帖文　爆seed控訴ViuTV
16:58 2022/08/10
【MIRROR演唱會】COLLAR成員So Ching轉發帖文　爆seed控訴ViuTV