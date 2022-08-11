【減肥大作戰】脂肪積聚肚腩易致肝炎腸癌　營養師列4種肚腩類型教吃出平坦小腹

▲ 脂肪積聚肚腩易致肝炎腸癌！營養師列4種肚腩類型，教「刮油飲食法」吃出平坦小腹。

不少人有大肚腩困擾。台灣營養師朱瑞君列出4種大肚腩類型，並分析其特徵、成因，提供適合的改善方式，快自測一下自己屬於哪一類。

最新影片：

肚腩4大種類

小腹肚

以女性為常見，特徵是肚臍以下腹部凸起。主要是因便秘、久坐不動、經期不順等導致。小腹凸肚腩，可以透過多喝水、多運動、多吃蔬果、調理經期等方法進行改善。

壓力肚

體重上升，導致肚至腰間贅肉的整體脂肪增加。成因可能是受荷爾蒙影響、食慾上升、脂肪囤積等。建議早睡早起，多補充鈣、鎂、色胺酸元素，並需放鬆心情，調節壓力荷爾蒙，有助消除肚腩。

鮪魚肚

腹部肥軟，且在飲食習慣上大魚大肉、少吃蔬菜。建議每天運動、多吃蔬果；攝取肉類不要超過1.5個手掌分量。

啤酒肚

腹部圓潤，以男性為多發。成因是飲酒過量，吃太多加工食品及精緻糖所導致。建議飲酒要適量，且改為少甜少油飲食習慣；戒含糖飲料，多喝無糖茶。

腹部脂肪堆積易引發肝炎腸癌

坊間所說的蘋果型肥胖身材，即是腹部凸出、腰圍肥大特徵，實際上可反映是內臟脂肪囤積，會造成脂肪酸及發炎狀況，有機會蔓延至身體重要器官，形成不同疾病。內臟脂肪囤積，更易引發12大疾病。 點擊大圖查看病症：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

另外，想減肚腩除了做運動，還可以靠飲食。營養是朱瑞君分享4類食物，能有效幫助刮走腹部油脂，吃出平坦小腹。 點擊大圖查看詳情：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://bit.ly/3Aa0qvT

責任編輯：羅嘉欣