【親子好去處】5大博物館親子節目科學館睇恐龍展　藝術館賞意大利巴洛克名畫

▲ 5大博物館親子節目，集合歷史、科學、藝術等元素。

康文署轄下博物館的展覽活動內容豐富，集合歷史、科學、藝術等元素，絕對是假日親子好去處。近月幾間博物館都舉行特別的專題展覽活動，如香港科學館的恐龍展覽及留宿活動、香港藝術館的意大利巴洛克藝術展，適合大小朋友一起參加。

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香港科學館

香港科學館最近矚目的展覽必數「八大．尋龍記」，由即日至11月16日期間，展出8組最具代表性、來自恐龍盛世的物種，以及稀有的化石真品和高完整度的恐龍骨架。展覽免費入場，惟必須透過網上預約系統預約入場【按此連結】，系統逢星期一早上10時更新，每次開放預約未來一星期之入場時段。

此外，香港科學館9月份共設4節「與龍同眠」留宿活動，每節留宿活動由星期五晚上7時半開始，至翌日早上8時半結束。活動包括在恐龍展覽廳內解謎尋寶、欣賞科學示範和在流動天象廳內觀賞星空，藉此認識更多史前生物的知識和恐龍滅絕之謎等。

首3節為親子場次，日期分別為9月2至3日、9月16至17日和9月23至24日，歡迎6至12歲小童（須由一位家長陪同）報名【按此連結】，每節名額為30組參加者，每組費用為$312。8月12日晚上11時截止報名，如報名人數超出名額，將以電腦抽籤方式分配。

休館日︰逢星期四

地址 : 尖沙咀東部科學館道2號

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香港藝術館

香港藝術館由即日至至11月2日舉行「走進巴洛克——卡波迪蒙特博物館珍藏展」，與意大利卡波迪蒙特博物館聯合籌劃，將卡波迪蒙特博物館的40件意大利那不勒斯珍藏首次於香港展出，包括提香、安尼巴萊‧卡拉奇、阿爾泰米西婭‧真蒂萊斯基等16至17世紀大師的作品。家長可以與小朋友欣賞巴洛克名畫，提升藝術品味。

休館日︰逢星期四

地址 : 尖沙咀梳士巴利道10號

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香港文化博物館

香港文化博物館與敦煌研究院繼合辦「敦煌 — 說不完的故事」及「 數碼敦煌 — 天上人間的故事」後，即將於8月24日至11月21日舉辦「敦煌 — 千載情緣的故事」展覽。展出物品包括敦煌出土文物、石窟壁畫、臨摹絹畫及複製榆林窟第25窟。爸媽可以藉著這次機會，讓孩子認識敦煌文化。

另外，館內設有兒童探知館，分為8個學習遊戲區，大部分展品特別為4至10歲的兒童設計。展館亦設有「香江童玩」展覽，展出本港設計、製造或銷售的玩具，小朋友可以細看香港玩具的發展，一睹古董玩具。

休館日︰逢星期二

地址 : 沙田文林路1號

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香港歷史博物館

香港歷史博物館帶領小朋友深入認識香港的歷史文化，「香港故事」常設展現正進行更新工程，在新的常設展推出前舉辦「經典再現——香港故事精華展」，展出約460組精選展品及約210張照片，將「香港故事」的精髓重現。

除此之外，香港歷史博物館於8月17日至明年2月6日舉辦「囍緣——館藏婚嫁文物選粹」，展覽精選超過60件（組）歷史博物館的珍貴婚嫁藏品，包括各類結婚文書、妝奩器物、禮服、花轎和歷史照片等，呈現本地華人的傳統婚姻禮儀和習俗。

休館日︰逢星期二

地址 : 尖沙咀漆咸道南100號

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香港太空館

香港太空館天象廳現正上映的3個節目，均適合小朋友觀看。當中包括全天域電影《小海獅大歷險》（即日至10月20日），講述幼海獅「奧托」的成長故事；天象節目《隼鳥2號—星源再覓》（即日至2023年1月12日），跟隨隼鳥2號飛越超過32億公里後，來到地形比預期更崎嶇不平的龍宮。以上兩個節目分別片長44分鐘。

至於立體球幕電影《極地尋龍3D》（即日至2023年3月31日），運用頂尖的電腦圖像，重塑出過去的南極洲，片長41分鐘。

標準票：$32（後座）/ $24（前座）

優惠票：$16（後座）/ $12（前座）

休館日︰逢星期二

地址︰尖沙咀梳士巴利道10號

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責任編輯︰駱秀玲