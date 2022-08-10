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【入境程序】機場周五起精簡檢測流程　一號客運大樓設一站式登記採樣站

社會 19:28 2022/08/10

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機場周五起精簡檢測流程，一號客運大樓設一站式登記採樣站（盧寵茂fb）

本周五（12日）起，海外及台灣經機場抵港人士的酒店檢疫期，由7天縮短至3日，隨後4日須可外出但需接受醫學監察。為減省抵港人士在機場逗留時間，機場採取精簡檢疫檢測流程，醫務衞生局局長盧寵茂及副局長李夏茵今到場了解情況。由8月12日凌晨零時起，精簡後的流程如下：

  • 旅客抵埗後隨即在一號客運大樓的採樣站進行一站式登記，並即場進行核酸檢測及快速抗原檢測採樣
  • 持有綠色健康申報二維碼的人士在完成採樣後，可直接前往辦理入境清關手續及認領行李。在離開行李認領大堂時若已確認快速抗原檢測陰性結果，便可繼續按閉環管理乘搭點對點交通前往指定檢疫酒店等候核酸檢測結果及進行檢疫
  • 持有粉紅色健康申報二維碼的人士則需在完成採樣後，前往機場中場客運廊進一步確認相關文件及資料，完成後方可繼續辦理入境清關手續

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記者：鄧凱文

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