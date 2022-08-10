【JUPAS】近1.4萬考生經聯招入讀8大　經校長推薦取錄937人創近年新高

▲ 今年有近1.4萬名文憑試考生經聯招獲派8大學位。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）今日（12日）放榜，在出生率下降、港人移民潮等因素下，今年39,523名考生申請大學聯招，按年減少1,135人，是自2013年以來連續9年下跌，當中近1.4萬人獲派8大學位，比去年稍低433人；經「校長推薦計劃」取錄937人，則創近年新高，僅次於2012年首屆文憑試。

大學聯招處今日回覆本報表示，今晨揭盅的聯招「正式遴選結果」，共有13,619名本地生獲派8間資助大學學士學位，佔聯招申請人34.5%，與去年比例相若；較去年最終獲派8大學位的14,052人，稍低433人、跌幅3.08%，與早年人數相若。

此外，有937人經「校長推薦計劃」取錄，比去年923人多出14人，更是自2013年以來最高，僅次於2012年的951人。

今年整體15,857名文憑試（DSE）考生獲9間參與聯招大學派出學位，在扣除教大高級文憑課程預計330學額後，推算餘下約15,527人獲8間資助大學或都會大學的學士學位課程取錄，獲大學取錄比例高達39.29%，按年微升1.19個百分點，創歷屆文憑試新高。

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記者：馮琪雅