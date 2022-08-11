【JUPAS放榜】白化弱視生疫下日讀12小時　終考入港大社工盼幫助他人

▲ 天生患弱視及白化症的王梓丞考入港大社工系。（受訪者提供）

大學聯招（JUPAS）昨日（10日）放榜，考獲佳績的特殊學習需要學生、天生患弱視及白化症的王梓丞克服疫情期間溫習的難關，獲港大社工系取錄，希望日後可盡自己能力、深入地幫助有需要的人，他亦期望升讀大學後可跳出自己「舒適區」，探索更多新事物。亦有來自基層家庭的學生初中時期英文常處於合格邊緣，發奮學習後終報捷，考進中大。

來自東華三院辛亥年總理中學學生王梓丞，自小患有白化病，亦有弱視，僅得一成視力。天生視力局限亦讓王梓丞學習時要加倍用功，他說，視障學生要比平常人付出更多努力，在沒有放大機的情況下，黑板上的字、老師使用投影機展示的物品均看不清，只可在課後可老師拿取資料抄筆記。

疫情期間只可在家溫習，對平常要使用校內的放大機來閱讀的王梓丞來說是一大挑戰，他指自己要把書拿至很近，或用平板電腦將字體放大才可看清，溫書進度亦變得更緩慢，有時要從早上7點多起，一直溫習到晚上10時多，偶爾更溫習至凌晨。

王梓丞說，中學文憑試本存在很多未知之數，一度感到很擔心，「會諗自己會唔會發揮得唔好、諗考卷會唔會好難，」加上疫情期間只可自己一個在家溫習，形容學習氣氛較差，有時亦感孤獨，就會靠與「戰友」互相打氣鼓勵，重拾學習狀態。雖然面對重重難關，王梓丞亦未有放棄：

一路諗住當初我嘅目標係咩，即使幾攰都會想努力。

他最終亦成功在中學文憑試考獲最佳5科23分的成績，成功入讀港大社工系。王梓丞的目標是當一名社工。他憶述中一、中二時正適應中學生活，一度感迷惘，曾受社工及朋友的協助，令他亦萌生想幫助人的念頭，除了提供短期幫助的義工服務外，更想深入地幫助不同有需要人士。

即將踏入人生新階段，王梓丞預期升讀大學後，繼續要面對閱讀緩慢的狀況，稱自己會「將勤補拙」，安排更多時間做功課、看參考書及溫習，希望接觸更多有關社工的知識，摸索清楚自己有興趣的服務方向。他又指，會保持開放心態，踏出自己的舒適區，認識更多朋友之餘，亦探索全新的活動。

港大表示，學生可按自己實際需要向校方申報有特殊學習需要，港大學生發展及資源中心（CEDARS）特殊學習需要支援組會聯絡同學，安排會面，以評估其需要並提供相關的支援，有需要可致電3917 8388或透過電郵cedars-SEN@hku.hk查詢。

▲ 王梓丞要用平板電腦將字體放大來溫習。（受訪者提供）

就讀仁濟醫院靚次伯中學的鄧惟即將升讀中大工商管理學士綜合課程。出身基層的他14歲由廣東省來港讀中一，初中3年過得渾渾噩噩，英文科考試一直於合格邊緣徘徊。高中時受師兄姐分享及電影《阿甘正傳》啟發，認識到人生只要努力就有回報，自此用心學習英文，中五英文科考試更考獲全級第2名，最終於文憑試取得最佳5科19分的成績。他說，學校老師在旁給予很多支援，包括學習資源及電子設備上，期望入讀大學後可以增值自己，日後貢獻社會。

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記者：黃悅晴