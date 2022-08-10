【精神健康】教育局新學年加推促進學生精神健康活動　9月起為家長辦「守門人」網上工作坊

▲ 教育局將於2022/23新學年推出新一輪促進學生精神健康的活動。（資料圖片）

疫情下學校長時間轉為網課，學生精神健康狀況備受關注。教育局今（10日）指，將於2022/23新學年推出新一輪促進學生精神健康的活動，包括由不同專家主講的全港性網上研討會、為家長舉辦主題式「守門人」網上工作坊，及加推「學生守護大使」計劃2.0等，期望能在2022/23學年為學生營造良好的成長環境，為有需要的學生築起更堅固的安全網。

新學年尚餘不足1個月就開始，教育局指，學生新學年要面對不同的轉變及挑戰，學校人員應及早作準備，協助學生適應校園生活，並提升他們的抗逆力。教育局將推出多項新活動，包括於8月22日及23日舉辦全港性網上研討會，由資深臨床心理學家、中學特殊教育需要統籌主任、教育心理學家等主講，從不同角度協助學校人員及早識別和照顧學生的精神健康需要。局方亦將為中小學家長推出網上工作坊，主題包括適應轉變、面對考試、提升彈性思維等，由今年9月起接受報名，詳情可於9月到教育局「校園.好精神」網頁瀏覽。

另外，教育局自2019/20學年起委託非政府機構舉辦名為「學生守護大使」的「守門人」訓練計劃，培訓中學生成為守護大使，裝備他們識別和應對有需要的朋輩，並推廣友善互助的校園文化。截至2021/22學年，已有約500多名來自26間學校的中學生成為「守護大使」，由於新學年申請踴躍，局方計劃於2023年1月至8月加推「學生守護大使」計劃2.0，邀請10至15間中學參與。每間學校要甄選10至25名中三至中四學生接受守護大使校本培訓，並在校舉辦不同形式的精神健康推廣活動。

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責任編輯：黃悅晴