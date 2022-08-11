【親子好去處】3大農莊近距離親親白馬與羊駝　玩轉童話世界+蝶豆花園+菠蘿園

▲ 3大農莊童話世界、蝶豆花園、菠蘿園分別有白馬與羊駝駐場，更聯合設有優惠套票。

一家大細想趁好天氣外出走走，農莊是不錯的選擇！今年新開了以「童話世界」為主題的農莊，駐場有2匹來自法國的白馬，場內更有多處打卡位。該「童話世界農莊」更聯同另外2個駐有羊駝的親子農莊，包括「蝶豆花園」和「菠蘿園」，三園推出不同組合的套票，遊人可以用優惠價玩轉3大人氣農莊，近距離親親動物。

童話世界農莊白馬駐場

親子Blogger「豬豬孖寶」媽咪育有2歲半孖女Esther及Eunice，一家人曾去過「童話世界農莊」和「菠蘿園」，在facebook專頁「豬豬孖寶の成長日誌」與Instagram 「xxstephstephxx」曾分享本地農莊親子遊。來到童話世界農莊，她認為最吸引的地方是可以近距離接觸及餵飼兩匹白馬，另外亦可以餵小山羊、白兔仔和龜龜，而孖女最鍾意就是餵小動物。

▲ 親子Blogger「豬豬孖寶」一家嘗試餵飼白馬。（圖片提供︰IG@xxstephstephxx）

農莊分了多個區域，當中「哈比村」、「糖果村」和「旋轉木馬」主要是打卡影相位。另外「兒童樂園」就有一大片草地，有滑梯、鞦韆、彈床、沙池給小朋友放電，孖女最愛此區，很開心地玩。在「豬豬孖寶」媽咪認為此農莊足夠女兒玩，小朋友玩了2、3小時，面珠紅卜卜、出了一身汗，非常滿足。

童話世界農莊於今年3月才正式營業，設施新淨企理，主角是來自法國的兩匹佩爾什馬（Percheron），此馬種安全穩定是英女皇馬車巡遊使用的馬匹。農莊內的兩匹白馬是一雄一雌，名為Jackson及Rosie，性格溫馴不怕人，遊人可購買紅蘿蔔條請牠們吃點心。園內有一部超過60年歷史的英國貴族馬車，產量少很罕見，在2003年從拍賣會投得，大家可以另外付費坐此馬車巡遊農莊。

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童話世界農莊

地址：大埔鳳園路8號

開放時間：星期一至五1pm-6pm，星期六、日及公眾假期10am-6pm

入場費：成人$98、3至12歲小童$88

電話：5178 3222

詳情︰【按此】

註︰不需預約，現場買票即可

交通：大埔墟港鐵站轉乘坐小巴20P

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走入蝶豆花園探可愛羊駝

在「童話世界農莊」旁有「蝶豆花園」，前者是新擴展的，而後者地方更加大，玩樂設施更多。蝶豆花園的駐場動物明星有來自澳洲的羊駝，有5隻白色及1隻黑色羊駝，遊人可以進入圍欄內零距離餵飼牠們。職員提醒餵食方式，每次只可以將少許飼料放在手中，然後將其餘藏在身後，否則牠們以為你不餵牠，會發脾氣吐口水，羊駝很趣怪可愛！

▲ 蝶豆花園的動物明星是來自澳洲的可愛羊駝。（圖片︰蝶豆花園FB）

蝶豆花園另一賣點是巨型人工湖，可以坐上天鵝觀光船，或餵飼巨型錦鯉，遠處還有小橋、噴泉及歐陸七彩小屋。此外，特設「蝶豆花長廊」，介紹與蝴蝶、花朵相關的知識，亦有蜂園、蔬菜種植區及森林區參觀。

親子設施方面，農莊內有木製競技場、沙池、彈床、繩網陣等。另外有些DIY工作坊，如真皮羊駝印鎖匙扣丶拓印環保袋、祈福牌、彩繪錢罌或沙畫，入場費包括在內，大家可預留時間參加。還有蝴蝶酥、蝶豆花特飲的製作班，每位$268起。

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蝶豆花園

地址：大埔鳳園路8號

開放時間︰每天10am至6pm

入場費：成人$200、3至12歲小童$150；不足3歲或以下免費入場丶長者半價。

致電或WhatsApp：6583 5111

詳情︰【按此】

註︰ 入場不需預約

交通：大埔墟港鐵站轉乘坐小巴20P

▲ 「豬豬孖寶」一家曾到「有機薈低碳農莊菠蘿園」享受家庭樂。（圖片提供︰IG@xxstephstephxx）

菠蘿園也有羊駝明星

離開大埔，來到元朗錦田的「有機薈低碳農莊－菠蘿園」，亦見有可愛的羊駝，而顧名思義是農莊是以菠蘿為主題。親子Blogger「豬豬孖寶」媽咪曾帶孖女去「菠蘿園」，她介紹場內有充氣城堡、彈床、釣玩具魚池、沙池、砌積木、滑梯、氹氹轉、韆鞦、平衡木、小火車等等，很多玩樂設施。當然少不得親親動物，小朋友可以餵下兔仔、小羊，而人氣動物明星是羊駝，「豬豬孖寶」媽咪有感能在香港見到羊駝，有海外旅行的感覺，周圍都可以影到很多靚相，很多打卡位。

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場內有很多親子班，如整鳳梨酥、菠蘿特飲等，可是由於「豬豬孖寶」媽咪跟親友不夠時間就沒有報名參加。如有興趣參加工作坊，就記得預留時間，不過，「豬豬孖寶」一家臨走都食了一個真的有菠蘿的菠蘿包，讓親子農莊遊更加圓滿。

有機薈低碳農莊－菠蘿園

地址：元朗錦田四排石村

開放時間︰每天10am至6pm

入場費：成人$150、3至12歲小童$100；不足3歲或以下免費入場丶長者半價；設親親羊駝快閃食玩門票套餐每位$268。

WhatsApp：55792178

詳情︰【按此】

註︰基本入場不需預約

交通：於港鐵錦上路A出口徙步約5分鐘

「童話世界農莊」、「蝶豆花園」和「菠蘿園」現時有「三園入場套票」，小朋友$278，而成人$388，另有「二園入場套票」組合，可於3個月內使用。此外，設有每位$1288年票，可無限次365日參觀以上3個農莊。以上的資料包括門票所包含的節目，可參考相關農莊的網頁。

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責任編輯︰顏紫燕