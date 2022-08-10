【拖欠強積金】積金局去年3月接報蓮香樓僱主拖欠強積金　正繼續為約40名僱員追討欠款

▲ 積金局去年3月接報蓮香樓僱主拖欠強積金，正繼續為約40名僱員追討欠款。（資料圖片）

百年中環老式茶樓「蓮香樓」及「蓮香棧」宣布不敵疫情結業。（詳情即看：【下一頁】）積金局表示，當局早於去年3月，接獲強積金受託人匯報有關蓮香樓僱主拖欠強積金的違規情況。局方隨即介入及跟進，並已成功為47名僱員追討2021年2月至7月及10月至12月共9期、涉及38.2萬的強積金欠款。

積金局指，有關跟進工作仍在進行中，局方正繼續為約40名僱員追討仍未清還的欠款 ，包括就2021年8月至9月及2022年1月至2月涉及約20萬欠款，提出民事申索，以及就2022年3月至7月涉及約18萬的欠款準備進行民事申索。

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記者：黃穎津