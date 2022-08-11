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行會成員利益申報出爐　「大地主」劉業強手持456幅土地

政治 17:59 2022/08/11

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立法會議員劉業強。（資料圖片）

新一屆行會成員個人利益申報今出爐，政府高官中，僅文化體育及旅遊局局長楊潤雄屬「無殼蝸牛」。至於16位非官守成員則都有物業在手，其中，自由黨張宇人申報有1個住宅物業，但由其太太擁有。鄉議局主席劉業強續成為「大地主」，在新界持有456幅土地，有出租用途亦有空置。「樓王」則繼續花落東亞銀行董事局副主席李國章，他共申報35個物業，其中近半為其父親遺產。

劉業強除了地多，住宅物業亦不少，在新界擁有6幢住宅物業和9個住宅單位，另有一層商舖，一層商業物業等。

經民聯林健鋒所持物業亦不在小數，持有1幢12層工廈之餘，亦有6個工廈單位，3個住宅單位，在佛山又又1個工廠廠房和3幅地。

另外，4位行會成員在外國擁有物業，其中李國章和鄭慕智各自在倫敦有2個物業，陳清霞在多倫多有2個住宅單位，梁高美懿則在悉尼擁有一個物業作出租用途。

不少人則選擇在內地置業，除了劉業強和林健鋒之外，任志剛亦申報在中山有兩個由其太太擁有的自用單位。林正財同樣在中山有一個自住物業。立法會議員陳健波則在深圳有一個住宅物業。

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撰文 : 傅流螢

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