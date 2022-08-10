【區議會改革】新思維約見民青局正副局長　倡繼續保留區議會全面直選

▲ 新思維主席、立法會社福界議員狄志遠（左三），今日聯同兩位副主席黃俊瑯（左二）崔定邦（左一），與民政及青年事務局局長麥美娟（右二）、副局長梁宏正（右三）會面。（受訪者提供）

新思維今日與民政及青年事務局局長麥美娟、副局長梁宏正會面，就保留區議會選舉制度及青年政策提出建議。該黨認為，現時區議會選舉制度合適，建議繼續保留相關制度和民主成份，全面直選。

有份參與會面的，包括新思維主席、立法會社福界議員狄志遠，以及兩名副主席黃俊瑯和崔定邦。

新思維又認為，區議會選舉孕育了不少成功的政治人才，是香港政治人才庫的搖籃，而且通過區議會建立的地區行政和網絡行之有效，能解決市民的地區訴求。

青年發展方面，新思維認為，要改善青年發展委員會結構，並在定期會議討論現有青年相關議題，再具體設立委員會分工，同時通過公務員系統協助制定政策。

該黨又認為，在青年培訓策略上，應該同時從職業導向出發，令部分不擅長傳統學科的青年有更多選擇，例如數碼娛樂、工程相關等，能夠在畢業後有一技之長，一方面提升本地技術人才輸出，另一方面亦讓青年有出路選擇。

新思維同時建議，當局積極協助因社會運動而負上法律責任的青年，包括設計一些在囚更生學習計劃等，推動社會復和；並擴大粵港澳大灣區青年創業計劃到國際層面，推動青年創業由大灣區衝出國際。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明