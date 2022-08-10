  • 27°C
香港時間 : 2022810日 (週三) 22:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【區議會改革】新思維約見民青局正副局長　倡繼續保留區議會全面直選

政治 21:35 2022/08/10

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

新思維主席、立法會社福界議員狄志遠（左三），今日聯同兩位副主席黃俊瑯（左二）崔定邦（左一），與民政及青年事務局局長麥美娟（右二）、副局長梁宏正（右三）會面。（受訪者提供）

新思維今日與民政及青年事務局局長麥美娟、副局長梁宏正會面，就保留區議會選舉制度及青年政策提出建議。該黨認為，現時區議會選舉制度合適，建議繼續保留相關制度和民主成份，全面直選。

有份參與會面的，包括新思維主席、立法會社福界議員狄志遠，以及兩名副主席黃俊瑯和崔定邦。

新思維又認為，區議會選舉孕育了不少成功的政治人才，是香港政治人才庫的搖籃，而且通過區議會建立的地區行政和網絡行之有效，能解決市民的地區訴求。

青年發展方面，新思維認為，要改善青年發展委員會結構，並在定期會議討論現有青年相關議題，再具體設立委員會分工，同時通過公務員系統協助制定政策。

該黨又認為，在青年培訓策略上，應該同時從職業導向出發，令部分不擅長傳統學科的青年有更多選擇，例如數碼娛樂、工程相關等，能夠在畢業後有一技之長，一方面提升本地技術人才輸出，另一方面亦讓青年有出路選擇。

新思維同時建議，當局積極協助因社會運動而負上法律責任的青年，包括設計一些在囚更生學習計劃等，推動社會復和；並擴大粵港澳大灣區青年創業計劃到國際層面，推動青年創業由大灣區衝出國際。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

【區議會】麥美娟：正檢討地區行政事宜　但毋須過份猜測會否取消區議會選舉
15:31 2022/07/20
【區議會】麥美娟：正檢討地區行政事宜　但毋須過份猜測會否取消區議會選舉
【新思維】狄志遠：積極考慮派人參加立法會補選　倡全面保留區議會直選議席
15:30 2022/07/21
【新思維】狄志遠：積極考慮派人參加立法會補選　倡全面保留區議會直選議席
【區議會】麥美娟：正檢討地區行政問題　暫未有定案
16:13 2022/08/02
【區議會】麥美娟：正檢討地區行政問題　暫未有定案

你可能感興趣

【區議會】麥美娟：正檢討地區行政事宜　但毋須過份猜測會否取消區議會選舉
15:31 2022/07/20
【區議會】麥美娟：正檢討地區行政事宜　但毋須過份猜測會否取消區議會選舉
【新思維】狄志遠：積極考慮派人參加立法會補選　倡全面保留區議會直選議席
15:30 2022/07/21
【新思維】狄志遠：積極考慮派人參加立法會補選　倡全面保留區議會直選議席
【區議會】麥美娟：正檢討地區行政問題　暫未有定案
16:13 2022/08/02
【區議會】麥美娟：正檢討地區行政問題　暫未有定案
民政及青年事務局 狄志遠 崔定邦 梁宏正 大灣區 區議會選舉 立法會 麥美娟 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR演唱會】阿Mo父親透過MakerVille發聲明　強調從未發起任何眾籌活動
17:29 2022/08/09
【MIRROR演唱會】阿Mo父親透過MakerVille發聲明　強調從未發起任何眾籌活動
【猴痘病毒】33歲亞裔男子感染猴痘誤以為濕疹　六度遭誤診全身急速擴散紅疹險失明
今日 13:19
【猴痘病毒】33歲亞裔男子感染猴痘誤以為濕疹　六度遭誤診全身急速擴散紅疹險失明
【月經迷思】經期不適吃止痛藥後熟睡　女生醒來驚見下體變蟻巢【附醫生解釋】
今日 12:18
【月經迷思】經期不適吃止痛藥後熟睡　女生醒來驚見下體變蟻巢【附醫生解釋】