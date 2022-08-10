【JUPAS放榜】都大首度推「彈性收生」　取錄17名中英文失手考生

▲ 都大今年透過彈性收生安排取錄約17名考生。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）今日（12日）放榜，香港大學、科技大學及都會大學今年均推出全新「彈性收生」安排，取錄疫情下失手考生。都大回覆表示，彈性收生安排是首年推行，只適用於本學年，最終取錄約17名在中、英文其中1科只達2級、但其他科目奪星的考生入讀課程。

都大彈性收生安排只適用於2022/23學年「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）轄下課程，不包括護理及健康學類課程。校方表示，今年透過彈性收生約取錄17名考生，分別入讀人文社會科學院、李兆基商業管理學院及科技學院課程；上述考生在其中1個語文科目成績，低於指定大學門檻的第3級要求1級，但因考生在其他科目中取得5*或以上成績，並把所申請課程放在Band A（首3志願）位置及通過課程面試，其總成績亦達報讀課程的最低錄取分數，終獲都大考慮取錄。

TOPick曾向科大及港大查詢循彈性收生安排取錄人數，暫未獲回覆。中文大學及城市大學早前均回覆有關彈性收生，以及其他計劃入學人數。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅