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【食物安全】2款加拿大製朱古力含奶類或堅果　因未有標示需停售及下架

社會 21:51 2022/08/10

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2款加拿大製造朱古力含奶類或堅果，因未有標明需停售及下架（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今（10日）表示，兩款由加拿大製造的朱古力產品可能含有可引致過敏的奶類成分及／或木本堅果（腰果、杏仁及／或榛子），但未有在食物標籤上標明。中心發言人呼籲對奶類或木本堅果敏感的人士不要食用有關批次產品，業界亦應立即停止使用或出售有關產品。

產品資料如下：

Dark Chocolate Almonds

  • 品牌：Organic Traditions
  • 淨重：一百克
  • 來源地：加拿大
  • 進口商：以勒國際健康有限公司
  • 此日期前最佳：（i）二○二三年二月二十八日及（ii）二○二三年三月二十八日

 

Dark Chocolate Hazelnuts

  • 品牌：Organic Traditions
  • 淨重：一百克
  • 來源地：加拿大
  • 進口商：以勒國際健康有限公司
  • 此日期前最佳：（i）二○二三年一月三十日及（ii）二○二三年三月八日 

食物安全中心接獲加拿大食物檢驗局透過國際食品安全當局網絡通報，指上述批次產品因可能含有引致過敏的奶類成分及／或木本堅果（腰果、杏仁及／或榛子），但未有在食物標籤上標明而正在當地回收。中心得悉事件後，隨即聯絡相關進口商跟進。初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次產品，該進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電進口商熱線2838 8902查詢上述產品的回收事宜。

中心呼籲對奶類、腰果、杏仁或榛子敏感的人士不要食用有關產品。如食用上述產品後感到不適，應盡快求醫。根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物應在配料表上詳列食物的配料。違反上述規例，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

中心會知會業界有關事件，並會繼續跟進和採取適當行動。調查仍然繼續。

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記者：鄧凱文

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