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【打擊冒牌】海關掃銅鑼灣冒牌店檢市值150萬冒牌貨　拘23歲女子

社會 21:55 2022/08/10

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

海關檢獲約1,000件懷疑偽冒名牌貨品，估計市值約150萬元。（政府新聞處）

香港海關今日（10日）採取打擊售賣冒牌物品的特別執法行動，檢獲約1,000件懷疑偽冒名牌貨品，估計市值約150萬元。

海關早前進行巡查期間，發現有零售店鋪售賣懷疑冒牌物品。經深入調查及在商標持有人協助下，海關人員今日採取執法行動，掃蕩銅鑼灣2間售賣懷疑偽冒名牌貨品的店鋪和1個懷疑冒牌物品儲存中心，檢獲該批懷疑偽冒名牌貨品，包括衣服、皮具和鞋履等。

行動中，海關拘捕一名23歲懷疑涉案女子。案件仍在調查中。

海關強調，會繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊各類售賣冒牌物品活動。海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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記者：黃穎津

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