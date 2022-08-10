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【強制檢測】55處所納入強檢　涉太古城齊宮閣、赤柱龍德苑等

社會 22:38 2022/08/10

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

政府今（10日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲

政府今（10日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處55個指明地方的人士，於8月11日或12日接受新冠病毒核酸檢測。

因應有陽性檢測個案曾到訪，50地點納入強檢，指明時段即看：【下一頁】

  • 大埔太和邨喜和樓
  • 東涌迎東邨迎悅樓
  • 上水天平邨天怡樓
  • 將軍澳健明邨明域樓
  • 藍田康雅苑荔雅閣
  • 屯門兆畦苑兆強閣
  • 秀茂坪寶達邨達佳樓
  • 葵涌葵馥苑樂葵閣
  • 柴灣興華一邨興翠樓
  • 沙田富豪花園明麗閣
  • 藍田康栢苑松栢閣
  • 油塘高翔苑高飛閣
  • 將軍澳景林邨景榆樓
  • 屯門富泰邨愛泰樓
  • 屯門大興邨興昌樓
  • 將軍澳君傲灣 1 座
  • 屯門新屯門中心 2 座
  • 觀塘安達邨仁達樓
  • 藍田平田邨平信樓
  • 大圍秦石邨石瑩樓
  • 粉嶺皇后山邨皇盛樓
  • 九龍城啟晴邨康晴樓
  • 黃大仙竹園南邨富園樓
  • 沙田愉翠苑愉賢閣
  • 大圍嘉田苑嘉怡閣
  • 觀塘雲漢邨漢松樓
  • 油塘油翠苑漾美閣
  • 柴灣峰華邨曉峰樓
  • 黃大仙黃大仙下二邨龍慧 樓
  • 黃大仙天馬苑駿飛閣
  • 屯門卓爾居 5 座
  • 屯門新屯門中心 7 座
  • 將軍澳日出康城緻藍天翠 堤(左翼及右翼)
  • 灣仔堅尼地道48 號滿峯台 C-D 座
  • 沙田㘭背灣街23 號旭禾苑
  • 牛池灣嘉峰臺 2 座
  • 將軍澳都會駅城中駅10 座
  • 元朗新時代廣場 8 座
  • 粉嶺昌盛苑昌濤閣
  • 沙田水泉澳邨城泉樓
  • 天水圍天恒邨恒滿樓
  • 紅磡家維邨家定樓
  • 大埔大元邨泰寧樓 A 座
  • 長沙灣凱樂苑凱曈閣
  • 香港仔華貴邨華廉樓
  • 天水圍天逸邨逸海樓
  • 秀茂坪寶達邨達顯樓
  • 鰂魚涌太古城齊宮閣
  • 慈雲山慈樂邨樂信樓
  • 牛池灣瓊山苑瓊碧閣

5個污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 赤柱龍德苑怡德閣
  • 長沙灣寶麗苑寶澤閣
  • 葵青安蔭邨康蔭樓
  • 赤柱龍德苑至德閣
  • 天水圍俊宏軒 1 座

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記者：鄧凱文

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