【施政報告】中大倡設「大灣區2+2」學位課程拓生源　學者：可強化國際地位惟需考慮港生興趣

▲ 有學者認為，與大灣區大學合辦課程不會削弱本港大學特色。（資料圖片）

中文大學今日（10日）就《施政報告》提交建議書，包括設立嶄新「全球大灣區2+2」學位課程，讓大學生花4年兼獲本港及大灣區其他城市的兩地學位，以拓展國際及國內生源，並增設獎學金吸引「一帶一路」國家學生來港。有學者分析，與大灣區大學合辦課程不會削弱本港大學特色，反而有助強化香港作為國際高等教育中心的地位，又認同措施有助開拓生源，吸引更多對大灣區感興趣的學子來港，但要考慮香港本科生是否感興趣。

本港大學不乏與外國大學合辦雙學位課程經驗，嶺南大學副校長、林文贊比較政策講座教授莫家豪向本報表示，開設新課程需考慮香港本科生是否感興趣，他亦不擔心合辦課程會削弱香港院校特色，反而是有助強化香港作為國際高等教育中心地位︰

海外商界或不同行業對大灣區發展有興趣，但不甚了解，相信對灣區有經驗的人才在求職時會有好處。

莫家豪舉例指，嶺大與清華大學社科院第2年合作的「全球數字經濟與治理工商管理」博士課程深受歡迎，吸不少發展中國家如非洲及中亞地區學生報讀，相信他們是希望將中國發展經驗帶回家鄉。

中大向政府建議本港大學如何進一步支持「一國兩制」，助力香港融入國家發展大局，3方向包括「拓展國際教育及生源 提升國際聲譽」，設立嶄新的「全球大灣區 2+2」學位課程，讓學生於本地大學及大灣區其他城市內的大學各就讀兩年，同時取得兩地學位（詳情即看：【下一頁】）

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記者：馮琪雅