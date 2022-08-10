【非法性交】4男警疑涉與15歲少女非法性交　3人被控明日提堂

▲ 4男警疑涉與15歲少女非法性交，3人被控明日提堂。（資料圖片）

在今年3月，4名休班警員涉嫌與16歲以下女童非法性交被捕，4人已被即時停職。警方今日（10日）表示，案件將於明日（11日）上午在沙田裁判法院提堂。詳情即看：【下一頁】

涉案4名警務人員，年齡介乎26至27歲，他們分別涉嫌與一名於案發時15歲的女童發生性行為，其中一名被捕人亦涉嫌非禮，另外一名被捕人則同時涉嫌刑事恐嚇。

警方經調查及徵詢法律意見後，其中一名27歲被捕男子，已被控2項「向年齡在十六歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為」罪、1項「煽惑年齡在十六歲以下的兒童與他或向他作出嚴重猥褻作為」罪及1項「與年齡在十六歲以下的兒童非法性交」罪。一名26歲被捕男子，已被控1項「企圖與年齡在十六歲以下的兒童非法性交」罪及1項「製作兒童色情物品」罪。另一名26歲被捕男子，已被控2項「向年齡在十六歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為」罪、1項「與年齡在十六歲以下的兒童非法性交」罪及一項「製作兒童色情物品」罪。案件將於明日上午在沙田裁判法院提堂。

另一名27歲被捕男子，經調查及徵詢法律意見後，已獲無條件釋放，但該被捕男子將會繼續被停職以接受警方的內部紀律覆檢。

警方強調，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

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記者：黃穎津