【STEM教育】聖安多尼學生Minecraft打造智慧醫院　設計AI機械人盼減醫護壓力

▲ 凌哲（左）及其弟弟凌琛，和陳泳綝（右）組隊參賽，最終於Master Code編程大賽2021 Minecraft 小學組勝出。 （曾耀輝攝）

疫情困擾不少港人，困局下亦能啟發大小創意。3名小學生受疫情啟發，以Minecraft編程打造出智慧醫院模型，將重複性工作分派予人工智能機械人完成。他們更憑此項設計，獲得教育城主辦的MasterCode編程大賽2021 Minecraft小學組冠軍。他們期望有朝一日可將設計應用至現實世界，減輕醫護人手不足帶來的壓力。

聖安多尼學校小六學生凌哲與正就讀小四的弟弟凌琛，跟另一小四同學陳泳綝組成隊伍參賽，自學Minecraft編程，創作出名為「醒目康城SMART HEALTH」的智慧醫院，在院內設計出不少自動化的人工智能機械人。

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凌哲說，新冠疫情引起他們對醫院運作的興趣，而設計意念就源於疫情期間醫院人手出現不足，

好似第5波疫情期間，好多病人要喺院門口等待治療，而醫護人員都好辛苦、好大壓力。

3人更特意做了很多資料搜集，以了解醫院運作。其中陳泳綝訪問其任職護士的舅母，發現醫護人員工作量龐大，一個護士要照顧大量病人。為了減少醫護負擔，提高醫院運作效率，決定以廣泛應用人工智能設備的智慧醫院，並透過Minecraft將意念實體化。

透過Minecraft建構的智慧醫院外表十分時尚，白色外牆配上層層落地玻璃窗，戶外更有綠油油的草地和鮮艷花朵，亦有多名「病人」在虛擬的醫院中留醫。同學們設計時加入不少天馬行空的想法，包括將部分重複性的工作，例如運送食物等交由人工智能系統負責；亦有自動化製藥及送藥系統：醫院旁邊設置藥廠，只要一按掣，藥物自動合成好，再經輸送帶送到病房內指定處。

大量AI機械人 負責重複性工作

醫院入口處亦有很多機關，虛擬病人踏中指定方格會自動開門，亦有儀器噴灑消毒噴霧；醫院以中央系統運作，所有病人均配備智能手帶，內載有病人病況。走進院內隨處可見到AI機械人，例如智能衞生警衛會檢查出入人士有沒有正確佩戴口罩；智能檢測機械人就會在有病人確診時，快速在戶外建立檢測站；智能營養師透過讀取病人的智能手帶資料，隨即提供適合餐單。

除了創意十足的設計，3人亦十分細心地在醫院內規劃出讓「病人」解悶的音樂治療室，以及色彩繽紛的花園。凌哲解釋，疫情期間覺得市民累積很多負面情緒，認為透過輕快音樂及漂亮風景，可令人放鬆心情。

設計出精采豐富的世界共要3個月時間，最後憑作品勝出Master Code編程大賽2021Minecraft小學組比賽冠軍，形容是預期之外，更希望創作有朝一日可以成真，有助減輕醫護人手不足的問題，以縮短病人輸候時間。

▲ 凌哲（左）及其弟弟凌琛（右），和陳泳綝（中）組隊參賽，最終於Master Code編程大賽2021 Minecraft 小學組勝出。 （曾耀輝攝）

香港教育城行政總監鄭弼亮讚賞3人展現對社會問題的關注、對醫護人員及病人的同理心，形容冠軍實至名歸。他又說，希望透過比賽加深學生對人工智能及身心健康的認識，發揮創意設計出能改善人類健康的工具，為人類未來賦予更多可能。

凌哲及凌琛兩兄弟已連續兩年勝出比賽，為了震盪出更多新想法，他們邀請弟弟同班同學陳泳綝加入隊伍。年紀小小卻精通Minecraft，但原來3人均是靠Youtube自學使用。陳泳綝說一向喜歡網絡遊戲，「父母話，既然咁鍾意打機，不如試吓自己整。」最後透過Minecraft創造出理想中的醫院，她興奮地稱很有成功感，「見到成品，覺得啲努力係無白費！」凌琛稱特別喜歡可以一磚一瓦慢慢地建造出屬於自己的世界，「可以喺入面創造個網上遊戲、整個小故事咁。」他亦很喜歡「拜訪」其他人的世界，了解他人的創意想法。

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記者：黃悅晴