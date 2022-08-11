【真假家英哥】 機械人首演粵劇節目吸年輕客　羅家英：好過癮！

▲ 完成演出後，另一羅家英造型機械人會出場與觀眾拍照留念。（馮漢柱攝）

粵劇不乏捧場客，但未必是年輕人「杯茶」。周六起在西九戲曲中心上演的粵劇節目《開心穿粵》，為吸引年輕觀眾入場，故事題材以一位年輕音樂在居家隔離期間發生的穿越故事，貫穿多場經典折子戲、古腔粵曲及牌子曲，更首次加入以3D打印技術製出的1比1原大的「羅家英機械人」一同參演，經典曲目融入高科技新元素，冀拓展觀眾客群。

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有別於一般粵劇表演，《開心穿粵》以劇本形式包裝，劇情講述一個年輕音樂家回港後，在家中閣樓隔離期間，發現很多曾祖父有關粵劇的遺物，更因此穿越過去，觀賞不同粵曲演出，包括折子戲《穆桂英大破洪洲之釋嫌》、《江湖恩怨俠鴛鴦之初會》，古腔粵曲《高平關取級》，以及新編南音《天官賜福》等。劇中曾祖父一角由以3D打印製成、1比1還原香港粵劇老倌及知名演員羅家英的機械人出演，是戲曲界首有機械人參演。

雖然羅家英機械人沒有現場唱戲，但化上大戲妝，穿上清朝大官的居家悠閒服，配合家英哥預先錄製的聲音、生動的臉部表情及手部動作，同真人幾可亂真，表演頗為自然。

除飾演曾祖父的機械人外，還有另一個造型的羅家英機械人會在表演結束後「出場」與觀眾拍照留念。作為此劇導演的羅家英笑指，「機械人化大戲妝，都幾似我個樣，係高大啲、肥啲，但起碼唔會老。」他又坦言，機械人手部動作較慢，惟認為機械人是時代的進步，自己能夠參與此過程，「好過癮、幾得意。」

西九文化區管理局表演藝術主管（戲曲）鍾珍珍，同為《開心穿粵》的監製及導演，她稱，當初在構思如何優化茶館項目時，想起藝術科技，現時年輕人生於手機年代，對科技很熟悉，便希望嘗試將科技融入演出內容；有別於以往粵劇佈景，演出還投射不同影像或音響效果，以此帶來新鮮感吸引年輕觀眾眼球；而居家隔離故事為背景，亦是希望情境較貼地，觀眾較易「入口」。

首次與機械人合作，鍾珍珍笑言是耐性挑戰，因機械人由人工智能程式操作，背後涉及複雜的編程，每改一個動作均要等很久，若是真人演出會較易調整，但仍希望可「行前一步」，以此實驗性演出，帶動行業一起向前，又坦言慶幸遇到很專業的機械人公司。

談到粵劇發展，羅家英亦強調，經典很重要，創新同時應保留經典，否則會「猶如浮瓶，風一吹便飄到其他地方。」他舉例廣州粵劇不斷創新，會演時裝戲等等，但現時部分人演《六國大封相》時連出場做手均改變，坦言觀看時甚為不解，憂大家多年後會誤以為他們的版本方為經典。因此，他指香港演出的粵劇更要固守經典，如《開心穿粵》加入機械人或獨角戲等新元素的同時，也繼續保留傳統折子戲及牌子曲，走不一樣的創新路。

《開心穿粵》今（11日）首演嘉賓場，周六（13日）起正式上演，表演期至明年3月。

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記者：黃小冰