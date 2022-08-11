【真假家英哥】香港公司研發粵劇機械人　冀展本地科研實力

▲ 羅家英機械人由本地公司研發。（馮漢柱攝）

《開心穿粵》的羅家英機械人由本地企業科藝設計製作有限公司所製，負責人黃志德與該劇監製鍾珍珍為昔日香港演藝學院的同窗，讓機械人參演的構思也源自他們之間的閒談，二人形容是此合作是「天時地利人和」，亦冀透過是此演出，讓大家知道香港有很多人才，同樣可製出國際水平的機械人，望各界多提供機會。

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鍾珍珍表示，有次與黃志德等演藝學院同學的聊天時，說起年輕人愛「打機」，恰巧黃志德又懂得製作機械人，說著說著便產生在粵劇演出加入機械人參演的構思，再加上羅家英樂意配合，又有賽馬會的贊助，便最終成事，形容是「天時地利人和」。

黃志德為演藝學院修舞台設計系畢業生，不過其公司多年來主要為多個國際性主題樂園設計和製作機械人偶及巡遊花車等，而疫下生意大受影響，更一度面臨結業，幸在過去的合作夥伴支持下得以繼續堅持，也因而有更多時間自行研發機械人，並有機會重返戲劇舞台界。

他說，機械人透過3D打印而成，羅家英半年前與鍾珍珍一同參觀其公司時，已嘗試3D掃瞄全身，但實際確診合作是約2個月前。

時間較為倉卒也令是次成品有點美中不足，黃志德稱，粵劇有很多「做手」動作，機械人手指若可郁動，還原度會更高，而這在技術上實際也可做到，惟只有兩個月時間連訂購零件也來不及，只夠時間在臉部表情等其他地方下功夫。不過，羅家英機械人可以透過郁動眉毛及嘴角等做不同表情，對比現時許多只能張閉口的機械人已有很大突破；他稱，雖未達100分，但會繼續投放資源，希望可更仔細，真正做到難分真假。

黃志德稱，羅家英機械人成本約為數百萬元，因其大部分零件均來自公司先前項目剩下的材料，「由櫃桶搵出黎」，故實際製作的成本會更高。

至於羅家英機械人完成演出後的去向，黃志德坦言還未有定案，笑指自己有「奇想」，若可將機械人放在M+博物館，配合現場燈光及音響效果展示，效果應該不錯，但未知M+是否有興趣，他笑言自己亦沒有門路。

此機械人全由港人研發製作，黃志德希望可藉機讓大家知道，香港也可做出高水準的機械人，非一定要與外國合作，冀多予本地人才機會，同時也望刺激香港舞台界有更多新意。

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記者：黃小冰