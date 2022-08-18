街訪直擊！你心目中適合一家大小的「齡活」商場是怎樣的？

天氣炎熱，最佳活動之一當然是逛商場，在舒適涼快的環境中物色心頭好。但怎樣的商場才算適合一家大小到訪？大家逛商場的時候又最著重甚麼？TOPick小編日前就頂着酷熱的大太陽進行街訪，讓一眾市民剖白對現今商場的觀感，大家更積極提出各種改善方案及建議，期望共同締造一個年齡友善、和諧多元的「齡活」城市。



增設跨代共融設施 照顧不同年齡訪客需要



近年全球積極推動「長者及年齡友善城市」，香港亦積極參與其中。由香港賽馬會慈善信託基金於2015年起主導策劃及捐助的「賽馬會齡活城市計劃」特別推出《齡活商場約章》，以鼓勵更多商場增添跨代共融設施及「齡活」配套，照顧長者及不同年齡人士需要，此舉除了可為商場吸納更多顧客和更廣泛的客群組合外，也能讓訪客享受到更舒適的環境和更優質貼心的服務，成就商場、商戶及市民三贏的效益。TOPick小編進行的街訪直擊，反應非常熱烈，不少人更提出實際有效的改善建議，希望提升商場的「齡活」程度。



針對年長人士行動不便、家長需照顧幼童，部分街訪人士希望商場能積極考慮不同年齡人士的通達需要。

會考慮商場能否泊車，上落車位是否方便。

▲ 部分街訪人士希望商場能考慮不同年齡人士的通達需要，例如商場能否泊車，上落車位是否方便。

另有市民建議在方便易達的位置，增加洗手間的數量，同時認為部分商場的洗手間空間狹窄，對於使用枴杖的長者尤其不便，建議擴大空間及增設無障礙洗手間，惠及長者、家長、小朋友及有需要人士，減低意外風險。

▲ 增設無障礙洗手間，方便長者、家長、小朋友及有需要人士使用。

增休憩及無障礙設施 提升齡活服務



別以為小朋友眼中只有玩樂，有時候他們比成年人更觀察入微和貼心。

有時跟婆婆行商場行到累，希望有更多椅子讓我們一起坐

希望空調不要開那麼冷，因為公公很怕冷

▲ 商場空調宜調節適溫，提供一個舒適環境予訪客。

商場若能提供舒適的環境，空調溫度適中，增設足夠的座椅讓人休息，不但能照顧到不同年齡人士的需要，帶動商場人流，實際上亦能體現優質服務的指標。另有年長人士提出，

可以借鑑外國的商場，在轉角位、升降機口增加幾張椅子予顧客休息；以自動門取代重重的大門！

▲ 有年長人士認為商場很多門都很重，推起來很吃力，期望以自動門取替，帶來方便。

此外，商場可以增加指示牌，設置在顯眼位置及合適的視線水平，例如出入口、每個樓層、洗手間、升降機，以及詢問處位置等，同時放大字體，提供清晰的方向指示及資訊。在硬件配套以外，有街坊亦建議商場職員可以多主動留意訪客需要，適時提供合適的協助，有助提升商場的優質服務及形象。

年長的父母曾經在商場迷路，有職員見狀主動上前詢問及提供協助，我覺得這個舉動非常細心！

▲ 商場職員可以主動留意訪客需要，適時提供合適的協助。

賽馬會齡活城市計劃《齡活商場約章》



為推動更多商場實踐長者及年齡友善措施及服務，同時提升大眾的關注，一起推動「齡活」城市風氣，「賽馬會齡活城市計劃」《齡活商場約章》以「齡活共融 締造年齡友善體驗」為主題，鼓勵商場充份考慮不同年齡訪客的需要，為長者及所有人士提供方便和無障礙的環境，結合優質專業的服務，建立一個年齡友善的空間。所有本港商場均可申請參加《齡活商場約章》，只須填妥並提交網上表格，介紹實施相關年齡友善措施的詳情及成效等資料，經主辦機構進行評估後，即可獲得「約章標誌」。

▲ 本港商場均可申請參加《齡活商場約章》，一同實踐長者及年齡友善措施及服務。

商場參加《齡活商場約章》，即代表承諾致力實踐年齡友善的措施和服務，貼心考慮長者及不同市民的需要，讓進入商場的每一位訪客都可以享受舒適環境、優質稱心的設施及服務。有興趣參加是次約章或了解更多詳情，請瀏覽：http://www.jcafc.hk/shoppingmalls（截止報名：2022年9月30日）

▲ 「賽馬會齡活城市計劃」《齡活商場約章》以「齡活共融 締造年齡友善體驗」為主題，鼓勵商場充份考慮不同年齡訪客的需要。

（特約）