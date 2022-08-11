【MIRROR演唱會】舞台工會質疑康文署監管失效　揭職能變更缺安全知識

▲ MIRROR演唱會早前發生嚴重事故，惟至今仍未有調查結果。（資料圖片）

MIRROR演唱會早前發生嚴重意外，受傷舞蹈員至今仍然危殆，事故原因調查仍未有結果，業界已反映舞台行業積習問題、潛藏安全隱患。香港舞台藝術從業員工會代表李林風指，2008年底康文署取消了紅館的「駐場舞台監督」職位，改以「節目/製作統籌」一職取代，惟後者毋須舞台安全專業知識，令人質疑康文署的安全監管早已失效。

有資深舞台工作者指，舞台架設時間不足問題更為嚴重，不但令舞蹈員因綵排時間不足，容易「䟕錯腳」受傷；對於處方要求註冊工程師簽署的「安全紙」，往往只是「事前簽好，或事後補簽」，未有確保做足安全檢查，造成漏洞。

▲ 香港舞台藝術從業員工會代表李林風。（陳靜儀攝）

節目統籌 毋須安全專業知識

李林風說，是次舞台機關是否出現問題，主辦單位事前有把相關圖則上交給康文署轄下的場館，經過調查便可明晰責任。惟今次意外發生，令他更加擔心的是，過去長久以來，對舞台安全、表演安全行之有效的監管或已失效，呼籲業內及公眾關注。

他指出，現時政府轄下如大會堂等表演場地，仍是非常安全，因均設有「駐場舞台監督」一職，從舞台搭建到表演，都會監察，「會視察每個細節，譬如一個吊起嘅熒幕，他們覺得2條鋼索唔夠，會要求你加到4條。」不過，對於香港體育館、伊利沙伯體育館這類體育館亦會用於表演的場地，早在2008年底時「駐場舞台監督」一職已被「節目/製作統籌」取代，主要角色是與主辦方溝通，而非技術上檢查舞台安全。

康文署：更準確反映實際工作

康文署回覆承認，香港體育館（紅館）以往設有的駐場舞台監督職位，主要負責協助安裝舞台和座位設施；監督觀眾入場及人流控制安排等工作。此職位於2008年底取消，並以節目/製作統籌取代，以更準確反映其實際工作。至於其他康文署管理的表演場地，則仍設有駐場舞台監督執行日常的舞台運作及舞台服務管理；並在布置舞台、排練及演出時，監督舞台技工的工作；協助擬備及更新設施技術資料、舞台平面圖案、工作圖、以及器材及設施記錄等。

康文署又指根據香港體育館租用條款，主辦機構需自行委聘註冊專業工程師為「合資格專業人士」，在場監督下進行舞台安裝工程，並在工程完成後，以書面向署方證實所搭建、安裝的舞台搭建物及/或器材工程安全穩固。康文署檢視證明文件後，才會容許節目繼續進行。

對此，李林風直言行內「有關專業人士」只會為地面器材負責，吊於高空的器材則不在其責任範圍，「靜態時安全，不代表吊上去仍然安全。」

綵排時間不足，亦是坊間一直抨擊的問題，有資深舞台工作者透露，舞蹈員若不熟悉舞台，確實非常容易「䟕錯腳」受傷。不過，他亦指雖然署方需要主辦單位提供註冊工程師簽署的「安全紙」，惟現時綵排時間有限，舞台架設時間亦相對緊張，「安全紙」亦好有機會是事前簽好或事後補簽，產生漏洞。他舉例如舞台是凌晨3、4點搭好，「唔通真的要工程師凌晨4點來檢查咩？呢行好講人情關係，多數事情都係一句『你信我啦』解決。」

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記者：袁澍