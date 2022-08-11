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【MIRROR演唱會】舞台風險不低於建造地盤　業界：有時表演者無保險

社會 09:30 2022/08/11

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

Mirror紅館事故調查小組首次會議，康樂及文化事務署署長劉明光出席。（陳國峰攝）

演唱會等表演，有時為了視覺效果，主辦方會在舞台上增加升降機、威也等裝置，危險程度其實不輸建築地盤。但有資深舞台從業者透露，雖然表演有風險，但針對表演者的保險種類少之餘，若主辦單位成本有限，表演者更會在無保險的情況下工作。

舞台藝術從業員工會代表李林風。（陳靜儀攝）

多沒正式合約 「講個信字」

有資深舞台從業者透露，事實上很多表演主辦方與表演者之間根本沒有正式的合約，大多數仍然是靠人際關係，「講個信字」。他解釋說，並非是僱主有意不給保證，而是多數表演的成本受限，無法為每個人都購買保險，否則只能「蝕住做，如果你太多要求，下次就無機會俾你啦。」

該名人士又透露，行內的表演薪酬也是「海鮮價」，不少在綵排時的表演甚至是無薪，這也令仍想在這一行工作的舞者，大多需要在外教班維持生計。因此大型表演對於他們來講，或是「里程碑」，即使面對種種不公，大多也只能啞忍。

舞台從業員工會代表李林風亦指，舞台行業的運作其實與地盤工作相近，由大公司找到「判頭」，將工作分發給其他舞者，之間屬於「判頭合約」。他表示，現時舞台表演者多數仍然屬於自僱人士，不過對工作是沒有話事權及控制權的。

他舉例，自僱人士可以自選工作時間，若不合適亦可拒絕，然而舞台從業者卻沒有這樣的待遇，「你無得話你身體唔舒服，而某一場表演唔參加。」

行頭細怕惹麻煩 不敢要求

他說，現時提供給表演者的保險種類亦較少，所簽合約亦多數是「保證收到錢，而非保障職業安全」。他指表演者即使在合約中沒看見保險保障，亦不敢出聲要求，「始終行頭太細，驚惹麻煩。」

李林風表示，現時粉絲及後援會對事件相當關注，對事件的解決當然是好事，但相信事件最終仍然需要透過法律途徑追責及賠償。

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記者：袁澍

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