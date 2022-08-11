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【新冠疫苗】6個月至3歲幼童上周四起可打科興疫苗　楊何蓓茵指首周逾2千名幼童接種疫苗

社會 09:54 2022/08/11

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兒童接種新冠疫苗。(譚以諾攝)

年齡介乎6個月至3歲的幼童由上周四（4日）起可接種科興疫苗。公務員事務局長楊何蓓茵今日（11日）表示，首星期約有2200名幼童接種首劑科興疫苗，現時目標做到長者和幼童「應打盡打」，所以盡量做好解説工作。

楊何蓓茵接受電台訪問時表示，幼童下周一起可在衛生署母嬰健康院接種科興疫苗，毋須預約，而港鐵青衣站社區疫苗接種中心和兒童醫院明天起提供幼童接種科興疫苗的預約，希望增加渠道方便家長攜同小朋友打針。被問到6個月至3歲幼童何時打復必泰疫苗。她透露正與藥廠討論，暫時未有資料可提供，強調科興疫苗是安全的，希望家長不好拖延為小朋友接種新冠疫苗。

她稱，約有45%家長選擇為年幼子女預約到私家診所打針，政府會繼續為學校提供外展接種服務，由於不少學校準備放暑假，當局會在開學後推展外展接種，現時正密鑼緊鼓籌備有關工作。她又補充，至今有3.4萬名長者要求到戶接種，每日平均有幾十名長者登記。

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記者：余思嵐

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