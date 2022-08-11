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【新聞之花】陳嘉欣劉晉安已入紙結婚　曾拍住上報新聞愛情花開結果

娛樂 10:33 2022/08/11

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TVB新聞部一姐陳嘉欣近日傳出喜訊，有指陳嘉欣與比她年輕約3年的前TVB主播劉晉安已入紙申請結婚，姊弟戀開花結果。

昔日的陳嘉欣和劉晉安不時拍住上報導新聞，不論是外出採訪或主播桌上亦十分合拍，默契十足。

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同居試婚

快將38歲的陳嘉欣和現年35歲的劉晉安向來低調處理感情事，而劉晉安亦早已離開TVB，二人近日被發現已入紙申請註冊結婚，且被指已展開同居生活。

陳嘉欣成新聞之花

畢業於香港大學商學院的陳嘉欣曾任職娛樂新聞記者及《東方日報》港聞版記者，她自2011年開始轉投TVB港聞組記者，其後曾調升職為高級記者及主播，直到2017年開始出任港聞組助理採訪主任。

2019年，陳嘉欣獲方東昇提名並一同奪得傑出員工獎，方東昇被問到為何會提名對方時，他曾說：「助人為快樂之本，提名人就唔使本。」

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劉晉安現為大律師

生於美國及在香港長大的劉晉安於2011年初加入TVB任職明珠台記者，同年轉投翡翠台。他其後成為TVB新聞主播，間中亦會兼任明珠台記者。

2015年，劉晉安曾因升學而停薪留職暫別TVB新聞部，直到2016年1月再復職，同年8月再次辭去TVB新聞工作，入讀香港中文大學的法學專業證書課程，如今則為執業大律師。

撰文 : TOPick柴犬出動

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