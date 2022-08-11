【親子好去處】商場展覽遊走將軍澳生態探索路線　將軍澳廣場六大展區造訪動物鄰居

▲ 將軍澳廣場 暑假呈獻「超級『無手尾』的動物鄰居！」化身「小小觀察員」 在六大主題展區探索大自然的「無手尾」蹤跡。（商場提供）

今個暑假，將軍澳廣場與嗚鴉自然教室合作，將大自然的奇趣帶到商場，並以「動物留下的線索」為主題，於即日至8月28日舉辦「超級『無手尾』的動物鄰居！」展覽。

展覽分為六個展覽區，除了以有趣方式介紹「無手尾」動物的生態習慣、展示鳥巢和羽毛等標本，還有特別為是次展覽特製的將軍澳動物生態地圖及生態路線，介紹並教大家造訪身邊的「動物鄰居」！加上一系列互動小遊戲及新奇AR體驗，讓大家仿似置身大自然，由大人和小朋友一同追蹤動物留下來的手尾，展開一趟充滿趣味又有教育意義的探索之旅。



展覽重點項目：

1.六大主題展區，化身「小小觀察員」，尋找線索追蹤動物蹤跡。

2.小木屋限定展示珍貴的鳥巢、蜂巢和蟻巢，還有轉盤迷宮遊戲予小小觀察員挑戰，轉動輪盤照顧蜜蜂寶寶，齊心協力保護蜂巢。

3.展出五款珍貴的「便便」模型，讓大家大開眼界。

4.絕密公開他們的製作腳印模型的絕密錄影片段，亦有腳印模型及圖鑑教大家分辨他們的印記，動物知識大升級。

5.搶先預覽將軍澳動物生態地圖，將十五種在周邊居住的動物一一列出。

6.躍進AR動物樂園，體驗千奇百趣互動時光。

編輯：葉翠華