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【3+4檢疫】外傭不能在檢疫酒店住滿7日　僱傭公會：僱主傾向外傭在酒店完成監察

社會 10:26 2022/08/11

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外傭不能在檢疫酒店住滿7日，僱傭公會：僱主傾向外傭在酒店完成監察。（資料圖片）

由明日（12日）起來港工作的外傭將以「3+4」模式進行檢疫，即他們須在指定檢疫酒店強制檢疫3天，其後居家醫學監察4天，並須在醫學監察期間及其後3天的觀察期進行多次檢測，但有不少外傭被僱主要求住滿7日。

香港僱傭公會主席陳東風今日（11日）在一個電台節目表示，在新安排下，檢疫酒店不能容許外傭住滿7日，外傭需要提早離開檢疫酒店，僱主需另為外傭尋找地方作醫學監察，令一些僱主措手不及。

陳東風指，可能有僱主擔心剛抵港的外傭可能感染病毒，部分外傭僱主的住所沒有獨立房間和洗手間供外傭使用，考慮到新抵港外傭或有染疫風險，因此不想外傭即時回家進行醫學監察，大多會選擇安排酒店房間讓抵港外傭完成居家醫學監察階段。

陳東風認為，由於有關外傭不少是初次來港，僱主為外傭另外酒店進行醫學監察期間，需要照顧外傭的膳食，或者陪同對方去做核酸檢測等，對僱主帶來不便。

至於讓外傭入住外傭宿舍進行醫學監察，陳東風指，外傭宿舍進行醫學監察並不可行，因宿舍環境較擠迫，一旦有人確診，有疫情爆發風險。

陳東風提醒僱主要向外傭交代清楚，由於合約生效是由外傭抵港日即時生效，因此當外傭完成3日檢疫酒店後，雖然僱主或不想外傭即日回家進行醫學監察，但仍需要支付薪酬。

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責任編輯：李榮忠

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