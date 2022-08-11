【痞子殿下】朱敏瀚游說監製開拍續集　JW拍劇後變獨立：以前未學懂照顧自己

▲ JW跟朱敏瀚因拍劇而成為好友。

TVB古裝喜劇《痞子殿下》近日熱播，劇情惹笑贏收視兼口碑，晚晚為大家送上歡樂。

主演《痞子殿下》的朱敏瀚和JW王灝兒接受TOPick專訪，當中歌視雙棲發展的JW王灝兒稱，透過拍劇的經歷變得更獨立，亦明白當演員不易，她說：「做演員好多時很被動，要耐心靜候角色出現，所以調整心態好重要。」

至於剛回復單身的朱敏瀚想專注事業，惟不會以視帝等獎項為目標，他說：「反而想有一個可以影響觀眾生命的角色。」

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演員擦出火花

JW於《痞子殿下》裡飾演的「細契」霍小妹為鏢局鏢師兼醫師，跟朱敏瀚所演的「裘千刀」有感情線，一眾演員劇中說盡搞笑對白，二人於拍攝時也加入不少意見。

朱敏瀚說：「基本上劇本只是個『底』，去到後期已沒跟著做，沒有帶劇本去現場，看完已經放低。在對白和動態上都會加點意見，相信這套喜劇大家都有參與創作，若純粹跟劇本演，未必有現在這火花。」

▲ 朱敏瀚跟JW於劇中為契兄妹關係。（劇照）

最萌身高差

劇中「裘千刀」暗戀「小妹」，為增強CP甜蜜感，JW演出上花了點心思，她說：「事前看了些古裝片，見到一些很甜蜜的動作時，就叫他跟著做。」

二人利用「身高差」度些搞笑動作，朱敏瀚說：「記得有一場戲講大契被抬起，小妹就話『我都要』，於是我甚麼也沒想單手抬上膊。」JW即說：「開拍前我在想若跟朱敏瀚演一對，會有甚麼特別呢？因為他高我很多，於是上網找一些『最萌身高差』動作。」

▲ （陳慧安攝）

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JW惡補演技

劇集演出經驗始終較少的JW，事前跟老師上戲劇班惡補演技，她說：「圍讀時，我的聲線比較高音兼似演話劇，監製話不想要這感覺，故開拍前，我立即改掉。」

跟JW首度合作的朱敏瀚坦言事前很擔心，他說：「未認識JW前，她給我印象是歌手，感覺靚靚女女，有點距離感，加上知她未拍過劇，難免有點擔心。但經過圍讀、吊威也和武術訓練，開工一星期後已沒這擔心，因為她活潑開朗，主動打開話題，有她在場會開心一點。」

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爆蝦碌事件

首次演如此多戲份的劇集，總會發生蝦碌事件，JW自爆：「那場戲我並非為主，只是站在後面，還以為鏡頭沒有影到我，所以個人放空了。」朱敏瀚取笑道：「JW是個好好的『家庭觀眾』，很喜歡睇電視，鍾意到要入現場睇。」JW續說：「掛著睇，忘記輪到自己說對白。」

今次朱敏瀚同樣要騷肌，更有被陳瀅「胸襲」的一幕，朱敏瀚笑說：「張頴康話如果我份合約寫著要著衫的話，應該無錢收，基本上由第一次騷肌後，差不多套套都要除衫。」

▲ 朱敏瀚於劇中騷肌。（影片截圖）

愛上了健身

當時拍畢《拳王》即緊接演《痞子殿下》，故此朱敏瀚的爆肌身型未有走樣，近年他亦養成健身習慣，他說：「基本上不用開工就去健身，飲食方面也有節制，現時香港沒有這一類的演員，我覺得可以繼續走這條路。」

問到Keep著操肌可有壓力？他說：「已經習慣，去到不做gym不舒服的階段，平時不用開工會照樣吃喜愛的食物，只是拍除衫戲前1個月食得清淡，拍攝前7日就脫水，我喜歡自己份工作，所以問題不大。」

在旁的JW大爆朱敏瀚在片場「加操」，她說：「他經常在古裝街狂碌地，旁邊演員替他搽油。」

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朱敏瀚有喜感

近年朱敏瀚刻意轉戲路，之前《換命真相》的「朴寶劍」和今次「裘千刀」一角同樣帶搞笑元素，問可覺自己有喜感，他說：「其實我很有喜感，只是陌生人不會見到，熟絡了就不同。」

朱敏瀚續說：「我覺得自己有好多面，亦沒有限制著自己，就如觀眾知我駕馭到『陸秋』這類角色，我就刻意不呈現這一面給你看，所以才有『朴寶劍』這角色，原本角色設定並非這樣，是我令角色更好玩，因為我希望大家捉不到套路。」

▲ （陳慧安攝）

游說監製開《痞子2》

其實「裘千刀」一角有著雙重性格，劇集後段要考驗朱敏瀚的演技：「裘千刀比較優柔寡斷，但另一性格是很決斷，某些場口我要同時間演兩個角色，所以要做足功課。很開心JW和陳瀅都給予我信心。」JW說：「每次見到都讚他掂呀。」

拍畢此劇，4位主角成為好友，朱敏瀚續說：「這班朋友好好，拍攝期間大家總有情緒不穩定，當有不開心時就會鼓勵對方，互相扶持度過這段日子。」

朱敏瀚更謂游說監製開拍《痞子2》，而JW則希望四位主角於台慶奪「最佳組合獎」，朱敏瀚說：「我拍了10幾年劇，很難得拍劇時認識一班頗投契的朋友，這刻大家依然有聯繫，不介意分享自已的私事。」

▲ （陳慧安攝）

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JW雙線發展

以歌手身份跳入電視圈，JW獲朱敏瀚大讚領悟能力高，完全不似首次拍劇，對於當歌手和演員的分別，JW說：「做演員好被動，歌手可以自己作首歌或者將歌放上網，但演員要等角色出現，所以要調整心態。」

JW分析說：「歌手錄完一首歌，3個月後已可見街，但拍劇的話。劇集或要1年才播，演員等候的過程好耐，要等呀？等幾耐？幸好我可趁空檔錄歌，雙線發展是最好。」

她坦言，透過拍劇變得更獨立，她說：「歌手出活動會有幾個人跟隨你，但拍劇要自己處理所有事，所以調節心態好重要。現在我是一個很獨立的人，以前太多人照顧，未學懂照顧自己，現在反而喜歡自己處理事情，因為自己才最明白自己。」

▲ JW所演的「小妹」活潑開朗。（劇照）

談感情生活

去年朱敏瀚憑《換命真相》奪得「最佳男配角」，問到下個目標是否「封帝」，他回答：「希望有部作品可永遠留在觀眾心中，繼而影響或打動到他們，因為這角色或作品而影響他的生命，生命影響生命。」

早前朱敏瀚宣佈跟拍拖3年的余思霆分手，原因是疫情令二人分隔兩地影響感情，他說：「我對上次的戀人同樣身處外地，但不會怕了異地戀，如果女方因工作而離港，我也控制不來，總之現在事業為重。」

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至於JW跟圈外男友Tarzan拍拖近5年，二人感情穩定，她直言擅於工作和愛情間取平衡，她說：「儘管我多累，我都會跟朋友、家人和男友見面，work life balance我做得好好，身邊朋友都說我不似藝人，會有著自己的生活圈子。」

而男友亦很支持她發展事業，她說：「他會叫晒朋友睇《痞子殿下》，連他的家人也叫親友捧我場，替我開心做著喜歡的工作。」JW謂已視男友為結婚對象：「結婚一定會，但現在並非適當時候，因為我現正為事業衝剌，要好好把握目前的機會，趁年青做想做的事。」

化妝：Chloe Yu（朱敏瀚）

髮型：Leoyiu@Mplus salon（朱敏瀚）

記者：游艾維